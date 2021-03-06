Григорий Азарёнок о празднике 8 Марта: «В Беларуси он приобрёл особые черты»

Новости Беларуси. В понедельник, 8 марта, в Беларуси встретят женский праздник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Юлия Алексеюк, ведущая:

К нему у нас традиционно особое отношение. Однако тему женщин активно пытались эксплуатировать политические интриганы и авантюристы. Достаточно вспомнить использование девушек и даже детей на акциях протеста как щит для радикалов и провокаторов. Верхушка мятежа также широко представлена женщинами, которые, однако, не соответствуют традиционному образу и архетипу белорусок. Григорий Азаренок рассуждает на эту тему в очередном выпуске программы «Тайные пружины политики». Подробности смотрите в видеоматериале.

Григорий Азаренок, СТВ:

Отгремел блестящий праздник – День белорусской милиции. В этом году он был как никогда народным. Потому что люди преисполнены огромной благодарности милиционерам, которые победили на улицах чуму цветного мятежа. То, что сейчас не стреляют, а работники получают зарплаты – их заслуга. И мы вновь и вновь говорим им спасибо. И приближается второй праздник. Праздник весны. Праздник жизни. Праздник женщины. В Беларуси он приобрел особые черты. Он не имеет того феминистического оттенка, который закладывался изначально. Это праздник благоговения перед теми, кто дает жизнь. Праздник подарков, признаний, романтических стихов, праздник безграничного уважения, которым всегда у нас пользуются женщины.

Григорий Азаренок:

Но еще просвещенные мужи Шпенглер и Инститорис заметили, что иногда под юбкой и макияжем скрывается чешуйчатый хвост. И в наши дни мы увидели и услышали: ведьмы существуют.

Григорий Азаренок:

Змагарки совсем не похожи на белорусок. Они попытались опрокинуть наше государство. Разрушить устоявшийся порядок вещей. Перевернуть все вверх дном. Чтобы, обливаясь шампанским, сплясать на руинах страны, как их предшественницы на горе Брокен в Вальпургиеву ночь.

Григорий Азаренок. В коллективе тупиковая ситуация, ему придется попрощаться со своей работой. А он кого-то сдаст, и его, возможно, уберут. Потому что за информацию будет принято решение о трагической утрате. Григорий Азаренок:

Такой же гадалкой, ворожеей, заговорщицей считает себя Светлана Тихановская. Она пророчит уход Президента этой весной.

Это Ольга Карач. Называет себя правозащитницей. Но защищают они только свое право. Право на деньги. «Есть несколько моментов». О чём рассказывает правозащитница Ольга Карач в закрытых онлайн-конференциях? Григорий Азаренок:

Но белоруски не такие. Они красивые, добрые, искренние, смелые, честные, порядочные. Они преданные своим отцам, мужьям, детям, своей стране. И мы вместе с офицерами достойно их поздравим.