Дмитрий Балаба об акциях протеста в Беларуси весной: «Подразделения готовы к выполнению задач любого рода»

Новости Беларуси. В гостях программы «Тайные пружины политики» командир ОМОН ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Балаба. Григорий Азаренок, СТВ:

Дмитрий Владимирович, прошел День милиции. Поздравляю вас с прошедшим праздником. Мне кажется, в этом году он был как никогда не корпоративный, а народный, по-настоящему народный, потому что значение милиции и особого отряда в прошлом году и в этом значительно увеличилось.

Дмитрий Балаба, командир ОМОН ГУВД Мингорисполкома:

Да, действительно, в этом году как-то очень душевно отпраздновали День милиции все. Очень близко с народом, очень много людей, которые действительно поддерживали и поддерживают сегодня милицию. Поэтому можно сказать, что День милиции – народный праздник. Пользуясь случаем, разрешите мне поздравить всех моих коллег с наступившим Днем милиции, пожелать им крепкого здоровья, успехов, удачи во всех их начинаниях и всего самого-самого наилучшего. Григорий Азаренок:

Дмитрий Владимирович, в отряде тоже служат девушки? Дмитрий Балаба:

Да. У нас есть отдельное женское подразделение, плюс, конечно же, есть офицеры управления, которые выполняют свои служебные обязанности и служат в отряде милиции особого назначения. Дмитрий Балаба – тем, кто пишет угрозы в интернете: в любом случае ждет ответственность за то, что они совершают

Григорий Азаренок:

Недавно произошел инцидент, что эти наши так называемые оппоненты, змагары, кто и как их называет, принялись вновь поднимать протестную волну, у них там весеннее обострение, и они вновь раскачивают людей на то, чтобы люди писали угрозы, оскорбления в интернете и так далее. Столкнулся отряд с новой весенней волной? Дмитрий Балаба:

Да, с этой новой волной угроз мы столкнулись, буквально недавно наши девочки были выложены опять в чате «Каратели», посыпались угрозы в их адрес и так далее. Я вам могу сказать откровенно: пишущая братия, которая сегодня находится в паутине интернета и пишет эти угрозы, она не совсем еще понимает, что в любом случае их ждет ответственность за то, что они совершают. Я хотел бы предупредить этих пишущих товарищей, в особенности пишущих те мерзкие вещи, которые они позволяют себе. Именно поражаешься. В особенности в отношении наших женщин. Мы как мужчины в состоянии защитить своих любимых, свою вторую половину. Поэтому я просто предупреждаю о том, что каждого из тех, кто пытается совершать такие вещи, ждет серьезная ответственность. Григорий Азаренок:

Если мы говорим о женщинах, то на протестных маршах им была отведена особая роль, я по себе помню. Это такой передовой отряд – кричащий, визжащий, орущий, с плакатами, на колени вставали, то обнимать, то оскорблять и так далее. Вы столкнулись с этим контингентом?

Дмитрий Балаба:

Начиналось это все красиво: с цветочками, с попытками подарить цветы сотрудникам ОМОНа, а затем все это переходило на какие-то крики, визг. Протестные акции в районе Ратуши, когда они собрались и пытались уже вести себя очень агрессивно, пытаться сорвать с бойцов балаклавы. А самое страшное, наверное, когда они приходят с детьми. Григорий Азаренок:

Я помню такой эпизод. Я иду, там со всех сторон начинают кричать мерзкую похабщину, и вот тут рядом маленький ребенок. Идут женщины, мужчины взрослые и орут матом. Я просто поражаюсь – тут ребенок стоит, он еще таких слов знать не должен, а вы такое произносите. Дмитрий Балаба:

К великому сожалению. Я думаю, что в ближайшее время уже есть предпосылки к ужесточению ответственности за несанкционированные массовые мероприятия. То, что вот эти граждане и гражданки приводят детей на эти мероприятия... Я думаю, что дети должны быть однозначно вне политики.

Григорий Азаренок:

Анонсируют они весенние акции. Светлана Тихановская сказала, что Президент весной уйдет, напророчила вот так вот. И они уже начинают немножко… Снимают фильм про дворцы Президента, мы уже видели подобное с дворцом Президента России, что потом оказалось полным фейком и враньем. Сейчас они нечто подобное готовят, чтобы снова вывести людей на улицы. Как отряд себя чувствует? «Как бы ни пытались наши оппоненты показать какую-то картинку, попытаться надуть какую-то фальшивую ситуацию – у них ничего не получится» Дмитрий Балаба:

Отряд милиции особого назначения – это подразделение постоянной боевой готовности, поэтому ничего сверхъестественного с подразделением не происходит. Идет плановая работа, плановое обучение личного состава, выполняются задачи службы, выполняются задачи по обеспечению охраны общественного порядка при проведении массовых мероприятий. Идет обычная, повседневная жизнь. Но что касается весенних акций, как бы ни пытались наши оппоненты показать какую-то картинку, попытаться надуть какую-то фальшивую ситуацию – у них ничего не получится. Мы с вами видим эти вбросы, фейки, марши так называемые, которые проходят в районах – вышли на 30 секунд, снялись с флагом и разбежались. Причем количество людей 2-3 человека. Таким образом сегодня пытаются создать картинку, пытаются ее подать, показать. Конечно, мы как сотрудники милиции реагируем на все эти проявления и будем реагировать дальше. И в первую очередь мы предупреждаем о том, что так делать не нужно, что эти действия однозначно противозаконны, противоправны. Еще раз хочу сказать, что подразделения готовы к выполнению задач любого рода, связанных с защитой конституционного строя, с защитой и охраной общественного порядка. И мы выполним те поставленные задачи. «Есть несколько моментов». О чём рассказывает правозащитница Ольга Карач в закрытых онлайн-конференциях? Григорий Азаренок:

Сейчас идут активно суды над участниками августовских, сентябрьских событий. Я вижу заголовки, которые пишут журналисты TUT.BY, «Белсат» и прочие. За то, что всего лишь покатал гаишника на капоте, дают целых 10 лет колонии. Мне хочется сразу этого журналиста за грудки взять. А ваше мнение, впечатления? «Заголовок можно написать какой угодно, но совершено преступление»