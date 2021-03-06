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Евгений Пустовой о женщинах: «На нас, мужчинах, Творец лишь тренировался – слепил, вас – создал»

06 марта 2021 17:12
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Новости Беларуси. Понятийный смысл женской парадигмы и роли белорусок в сохранении страны. В преддверии 8 Марта о наших женщинах рассуждает Евгений Пустовой в рубрике «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.

Евгений Пустовой о женщинах: «На нас, мужчинах, Творец лишь тренировался – слепил, вас – создал»-1

Евгений Пустовой, СТВ:
Мама, Единственная, Вера, Религия, Родина, Земля, Страна, Беларусь. Главные слова. Все с большой буквы, у всех женское начало. Жизнь – тоже женского рода. Это политика – кстати, тоже женского рода – без галстуков и купюр. В студии СТВ Евгений Пустовой. Госпропаганда – тоже женский род. О женской красоте, силе, преданности – в преддверии восьмого дня марта, дня женщин и весны.

Евгений Пустовой о женщинах: «На нас, мужчинах, Творец лишь тренировался – слепил, вас – создал»-4

Евгений Пустовой:
8 Марта сначала же имело политическую окраску. Отмечали его только те представительницы прекрасного пола, кто взялся за мужскую работу. Но разве женская натура может существовать в каких-то искусственно навязанных рамках? Тотальный феминизм, чайлдфри – все это идеология революции постсознания. Чувствуете: постмодернизм, постправда – эпоха не библейского, не нормального человека. И человека ли?

У нас, восточных славян, все в норме. А 8 Марта – это календарный подвод воспеть женщину. Ну да, на нас, мужчинах, Творец лишь тренировался – слепил, вас – создал.

Подробности смотрите в нашем видеоматериале.

# «Политика без галстуков и купюр» # общество # Евгений Пустовой # Фотофакт

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