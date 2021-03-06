Дмитрий Балаба обратился к белорусским женщинам: мы как настоящие мужчины будем любить вас и никогда не отдадим своих любимых

Дмитрий Балаба, командир ОМОН ГУВД Мингорисполкома:

Я хотел бы поздравить всех наших прекрасных девушек, женщин с наступающими праздниками: с праздником весны, с красивым праздником Международным женским днем – 8 Марта. Хотелось бы пожелать им любви, тепла, женского счастья, всего самого-самого наилучшего. Чтобы они всегда любили и были любимыми. Поверьте, мы как сотрудники правоохранительных органов, как настоящие мужчины будем любить вас и никогда не отдадим своих любимых.