Прямой эфир

Дмитрий Балаба обратился к белорусским женщинам: мы как настоящие мужчины будем любить вас и никогда не отдадим своих любимых

06 марта 2021 16:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В гостях программы «Тайные пружины политики» командир ОМОН ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Балаба.

Григорий Азаренок, СТВ:
У настоящего полковника всегда есть что сказать прекрасной половине человечества.

Дмитрий Балаба об акциях протеста в Беларуси весной: «Подразделения готовы к выполнению задач любого рода»

Дмитрий Балаба обратился к белорусским женщинам: мы как настоящие мужчины будем любить вас и никогда не отдадим своих любимых-1

Дмитрий Балаба, командир ОМОН ГУВД Мингорисполкома:
Я хотел бы поздравить всех наших прекрасных девушек, женщин с наступающими праздниками: с праздником весны, с красивым праздником Международным женским днем – 8 Марта. Хотелось бы пожелать им любви, тепла, женского счастья, всего самого-самого наилучшего. Чтобы они всегда любили и были любимыми. Поверьте, мы как сотрудники правоохранительных органов, как настоящие мужчины будем любить вас и никогда не отдадим своих любимых.

# «Азарёнок. Тайные пружины политики» # общество # Григорий Азарёнок # Дмитрий Балаба # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Дмитрий Балаба об акциях протеста в Беларуси весной: «Подразделения готовы к выполнению задач любого рода»
06 марта 2021 16:52

Дмитрий Балаба об акциях протеста в Беларуси весной: «Подразделения готовы к выполнению задач любого рода»

«Есть несколько моментов». О чём рассказывает правозащитница Ольга Карач в закрытых онлайн-конференциях?
06 марта 2021 16:32

«Есть несколько моментов». О чём рассказывает правозащитница Ольга Карач в закрытых онлайн-конференциях?

Как проходит день в минском лицее МВД и выросли ли цены за февраль? Анонс программы «Неделя»
06 марта 2021 15:23

Как проходит день в минском лицее МВД и выросли ли цены за февраль? Анонс программы «Неделя»