Дмитрий Балаба обратился к белорусским женщинам: мы как настоящие мужчины будем любить вас и никогда не отдадим своих любимых

Новости Беларуси. В гостях программы «Тайные пружины политики» командир ОМОН ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Балаба.
Григорий Азаренок, СТВ:
У настоящего полковника всегда есть что сказать прекрасной половине человечества.
Дмитрий Балаба об акциях протеста в Беларуси весной: «Подразделения готовы к выполнению задач любого рода»
Дмитрий Балаба, командир ОМОН ГУВД Мингорисполкома:
Я хотел бы поздравить всех наших прекрасных девушек, женщин с наступающими праздниками: с праздником весны, с красивым праздником Международным женским днем – 8 Марта. Хотелось бы пожелать им любви, тепла, женского счастья, всего самого-самого наилучшего. Чтобы они всегда любили и были любимыми. Поверьте, мы как сотрудники правоохранительных органов, как настоящие мужчины будем любить вас и никогда не отдадим своих любимых.