​​​​​​​Девушка-боец белорусского спецназа: «Проблемы, наоборот, сплачивают наш коллектив»

Новости Беларуси. В гостях программы «Тайные пружины политики» боец спецназа Светлана Капустина.
Новости Беларуси. В гостях программы «Тайные пружины политики» боец спецназа Светлана Капустина.
Григорий Азаренок, СТВ:
У нас такая вот праздничная весна, впереди праздник 8 Марта. Светлана, в связи с этим хотел спросить, почему вы выбрали, казалось бы, не женскую профессию военного? Или вы со мной не согласны? Тем более такое элитное подразделение.
Светлана Капустина, боец спецназа:
Любовь к Родине, наверное, сыграла свою определенную роль. Выбрала я, наверное, еще потому, что служба в армии – это хорошее плато для того, чтобы расти профессионально, при этом совершенствоваться как специалист, также это профессиональный и карьерный рост.
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Григорий Азаренок:
Расскажите немножко о вашей службе. Чем вы занимаетесь, есть ли у вас подопечные?
Светлана Капустина:
Я являюсь инструктором разыскной собаки, я являюсь кинологом, но помимо этого я еще являюсь и бойцом сил специальных операций. Выполняю программу прыжков, также суточные дежурства, различные полевые выходы. В прошлом году я представляла Вооруженные Силы Республики Беларусь на международной арене, участвовала в Армейских играх. Заняла призовое первое место. Я считаю, что отстояла честь своей страны, стремилась к этому, потому что соревнования очень сложные, включают в себя много всего и при этом за свою страну я боролась до последнего.
Григорий Азаренок:
Сколько у вас было прыжков?
Светлана Капустина:
Прыжков у меня было 10.
Григорий Азаренок:
Светлана, очень много пишут о том, что Вооруженные Силы – это не единый организм, не единый коллектив, что вот мы сейчас их расколем, половина уже хочет бросать оружие. Скажите, правда ли это?
Светлана Капустина:
Совершенно неправда. Коллектив мы очень сплоченный. Наверное, какие-то трудности, проблемы, наоборот, сплачивают наш коллектив.
Григорий Азаренок:
И последние полгода они как раз много мне говорили, что сплотили всех людей в погонах.
Светлана Капустина:
Да, все верно, так и есть.
Григорий Азаренок:
Вы вообще видели эти протестные акции, митинги? Ваши какие-то впечатления.
Светлана Капустина:
Мои впечатления не очень хорошие, потому что это наша страна, за которую мы должны бороться. С самого, наверное, раннего возраста этот груз должен был ложиться на плечи родителей, которые должны были с маленького возраста именно прививать детям патриотизм к своей Родине, любовь, заботу, уважение к своей стране.
Григорий Азаренок:
А если не армейские погоны, то что?
Светлана Капустина:
Если не армейские погоны, то альтернативой были бы, наверное, погоны Министерства внутренних дел. Иначе никак.
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Григорий Азаренок:
8 Марта каждая белорусская женщина должна получить свой букет цветов, свою порцию внимания, поздравлений. Поэтому я попрошу нашего оператора сейчас подать нам с Дмитрием Владимировичем букеты, и мы поздравим нашу гостью.
Светлана, с наступающим вас праздником, спасибо, что охраняете наше мирное небо, это не пафос, мы так действительно считаем. С наступающим вас Женским днем.
Светлана Капустина:
Огромное вам спасибо. Мы всегда готовы, все женщины, военнослужащие женского пола радовать мужчин не только своих, домашних, но и, наверное, тех, которые носят погоны.
Дмитрий Балаба, командир ОМОН ГУВД Мингорисполкома:
Позвольте мне тоже присоединиться к поздравлениям, Светлана. От себя лично и от сотрудников ОМОН в вашем лице поздравляю всех женщин Вооруженных Сил от всей души. С красивым женским праздником – 8 Марта.
Светлана Капустина:
Спасибо, мы с честью принимаем ваши поздравления.