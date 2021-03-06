​​​​​​​Девушка-боец белорусского спецназа: «Проблемы, наоборот, сплачивают наш коллектив»

Новости Беларуси. В гостях программы «Тайные пружины политики» боец спецназа Светлана Капустина.

Григорий Азаренок, СТВ:

У нас такая вот праздничная весна, впереди праздник 8 Марта. Светлана, в связи с этим хотел спросить, почему вы выбрали, казалось бы, не женскую профессию военного? Или вы со мной не согласны? Тем более такое элитное подразделение. Светлана Капустина, боец спецназа:

Любовь к Родине, наверное, сыграла свою определенную роль. Выбрала я, наверное, еще потому, что служба в армии – это хорошее плато для того, чтобы расти профессионально, при этом совершенствоваться как специалист, также это профессиональный и карьерный рост. Дмитрий Балаба об акциях протеста в Беларуси весной: «Подразделения готовы к выполнению задач любого рода» Григорий Азаренок:

Расскажите немножко о вашей службе. Чем вы занимаетесь, есть ли у вас подопечные?

Светлана Капустина:

Я являюсь инструктором разыскной собаки, я являюсь кинологом, но помимо этого я еще являюсь и бойцом сил специальных операций. Выполняю программу прыжков, также суточные дежурства, различные полевые выходы. В прошлом году я представляла Вооруженные Силы Республики Беларусь на международной арене, участвовала в Армейских играх. Заняла призовое первое место. Я считаю, что отстояла честь своей страны, стремилась к этому, потому что соревнования очень сложные, включают в себя много всего и при этом за свою страну я боролась до последнего. Григорий Азаренок:

Сколько у вас было прыжков? Светлана Капустина:

Прыжков у меня было 10. Григорий Азаренок:

Светлана, очень много пишут о том, что Вооруженные Силы – это не единый организм, не единый коллектив, что вот мы сейчас их расколем, половина уже хочет бросать оружие. Скажите, правда ли это?

Светлана Капустина:

Совершенно неправда. Коллектив мы очень сплоченный. Наверное, какие-то трудности, проблемы, наоборот, сплачивают наш коллектив. Григорий Азаренок:

И последние полгода они как раз много мне говорили, что сплотили всех людей в погонах. Светлана Капустина:

Да, все верно, так и есть. Григорий Азаренок:

Вы вообще видели эти протестные акции, митинги? Ваши какие-то впечатления. Светлана Капустина:

Мои впечатления не очень хорошие, потому что это наша страна, за которую мы должны бороться. С самого, наверное, раннего возраста этот груз должен был ложиться на плечи родителей, которые должны были с маленького возраста именно прививать детям патриотизм к своей Родине, любовь, заботу, уважение к своей стране. Григорий Азаренок:

А если не армейские погоны, то что? Светлана Капустина:

Если не армейские погоны, то альтернативой были бы, наверное, погоны Министерства внутренних дел. Иначе никак. Дмитрий Балаба обратился к белорусским женщинам: мы как настоящие мужчины будем любить вас и никогда не отдадим своих любимых