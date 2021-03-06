«Есть несколько моментов». О чём рассказывает правозащитница Ольга Карач в закрытых онлайн-конференциях?

Новости Беларуси. В понедельник, 8 марта, в Беларуси встретят женский праздник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Юлия Алексеюк, ведущая:
К нему у нас традиционно особое отношение. Однако тему женщин активно пытались эксплуатировать политические интриганы и авантюристы. Достаточно вспомнить использование девушек и даже детей на акциях протеста как щит для радикалов и провокаторов. Верхушка мятежа также широко представлена женщинами, которые однако не соответствуют традиционному образу и архетипу белорусок.
Григорий Азаренок рассуждает на эту тему в очередном выпуске программы «Тайные пружины политики».
Григорий Азаренок, СТВ:
Это Ольга Карач. Называет себя правозащитницей. Но защищает она только свое право. Право на деньги. Они помешались на деньгах, о чем она откровенно сказала обманутым змагарам на закрытой Zoom-конференции. Посмотрите.
Ольга Карач:
Есть несколько моментов, которые, ну… С одной стороны, сейчас в Беларуси очень сложная финансовая ситуация, и я очень хорошо понимаю, что деньги нужны. И мы тут не лицемерим, а говорим, что все равно ресурс необходим так или иначе – для работы, для того, чтобы что-то делать. У людей заканчивается подушка безопасности, экономическая ситуация ухудшается и так далее, и так далее. Поэтому понятно, что люди, конечно, хотят иметь, участвуя в разных всяких программах, они хотят иметь больше гарантий. Но, во-первых, на что надо настроиться: все равно отказы будут. И отказ это не значит, как говорится, что все пропало там и все, шансов нет там и так далее. Это просто значит, что надо там подать еще куда-то.
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