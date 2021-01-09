Главврач детской инфекционной больницы Минска: пока вакцинация от COVID-19 детям не проводится. Отдельное разрешение будет потом

В конце 2020-го в Беларуси началась массовая вакцинация против коронавируса. В числе первых медики, учителя – те, кто контактирует с большим количеством людей. Но о детях речь пока не идет, медики рассчитывают получить соответствующие протоколы позже. Об этом в интервью телеканалу СТВ рассказала главный врач детской инфекционной больницы Минска.

При этом Марина Соколова подчеркнула необходимость проведения кампаний по вакцинации от любой вирусной инфекции, в том числе и от COVID-19. И объяснила, почему это так важно.

Марина Соколова, главный врач Городской детской инфекционной клинической больницы г. Минска:

Что касается вакцинации медиков, она уже началась. И у нас есть желающие прививаться. Я думаю, что пройдет несколько недель и мы будем заниматься этой вакцинацией. Что касается детей, пока не все вакцины разрешены в детском возрасте, идет только проработка. Вакцины делались так быстро, что сначала все-таки взрослые. Отдельное разрешение на детей будет потом. Пока вакцинация детям «Спутником» не проводится.

Есть очень четкая система в государстве отслеживания побочных серьезных действий на прививку. Поверьте, они настолько минимальны. Я понимаю, что для каждого ребенка надо хорошо подобрать календарь, надо, чтобы ребенок был готов к вакцинации. В общем, польза намного больше, чем та история, которая может случиться, если ребенок заболеет тяжелой инфекцией без вакцины. Вакцина не всегда говорит о том, что вы не заболеете – это говорит о том, что даже если вы заболеете, это будет протекать немного легче. И это уже очень важно. И при COVID тоже.