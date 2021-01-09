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Когда белорусы смогут получить биопаспорта? Анонс программы «Неделя»

09 января 2021 15:01
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Новости Беларуси. Как работать с прибылью в непростое для мировой экономики время? И какие возможности для холдинга «Горизонт» открывает Белорусская атомная станция? На неделе крупнейшее предприятие страны посетил Александр Лукашенко, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Когда белорусы смогут получить биопаспорта? Анонс программы «Неделя»-1

Расскажем о новых разработках в белорусской электронике и перспективах всей отрасли.

Когда белорусы смогут получить биопаспорта? Анонс программы «Неделя»-4

Когда белорусы смогут получить биопаспорта? Их пока еще не выдают, но все оборудование уже прошло опытную эксплуатацию, тестирование и полностью готово для работы. Эксклюзивный комментарий для программы «Неделя» от Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси.

Когда белорусы смогут получить биопаспорта? Анонс программы «Неделя»-7

Об этом и не только поговорим в программе «Неделя» 10 января в 19:30. Подробнее в видеоматериале.

# Государственная политика # общество # Фотофакт

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