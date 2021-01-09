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Пройти техосмотр с первого раза выходит лишь у 70% автомобилей. Что сейчас происходит на диагностических станциях в Беларуси?

09 января 2021 17:04
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Новости Беларуси. 2021-й на диагностических станциях начался с ажиотажа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пройти техосмотр спешат те, кто ждал вступления в силу изменений Налогового кодекса. Ранее выполнение контрольно-диагностических работ было привязано к уплате госпошлины. Чтобы получить разрешение участвовать в дорожном движении, владелец транспортного средства должен был внести плату в том числе и за так называемый дорожный сбор. Но с 1 января все изменилось – госпошлину заменил транспортный налог, теперь он оплачивается отдельно.

Что происходит в эти дни на диагностических станциях, знает Александр Добриян.

Пройти техосмотр с первого раза выходит лишь у 70% автомобилей. Что сейчас происходит на диагностических станциях в Беларуси? -1

Александр Добриян, корреспондент:
08:30 утра. У диагностической станции уже несколько десятков автомобилей. Многие гомельчане именно так решили начать этот выходной день. Приехали сюда за несколько часов до открытия просто потому, что накануне очередь растянулась на сотни метров.

Пройти техосмотр с первого раза выходит лишь у 70% автомобилей. Что сейчас происходит на диагностических станциях в Беларуси? -4

Среди тех, кто решил начать субботнее утро с посещения диагностической станции, Сергей Василенко. Опытный водитель перерыва в техосмотрах никогда не делал.

Пройти техосмотр с первого раза выходит лишь у 70% автомобилей. Что сейчас происходит на диагностических станциях в Беларуси? -7

Сергей Василенко, автовладелец:
Говорили, что много. По полдня стояли в очереди. В понедельник на работу. Были праздники, выходные. Времени не будет на прохождение, поэтому решил сегодня съездить. В принципе, в те годы то же самое – конец-начало года ажиотаж был. Но в этом году немножко побольше.

Как думаете, с чем связано?

Сергей Василенко:
Я думаю, с отвязкой госпошлины. Соответственно, стало немножко дешевле.

Пройти техосмотр с первого раза выходит лишь у 70% автомобилей. Что сейчас происходит на диагностических станциях в Беларуси? -10

Позитивно оценивает произошедшие в законодательстве перемены и профессиональный грузоперевозчик Алексей Крупенков. На этой диагностической станции его микроавтобус сегодня проходит осмотр первым.

Пройти техосмотр с первого раза выходит лишь у 70% автомобилей. Что сейчас происходит на диагностических станциях в Беларуси? -13

Алексей Крупенков, грузоперевозчик:
Приехал очередь занять пораньше, где-то в полшестого.

Как думаете, почему сейчас так массово приезжают?

Алексей Крупенков:
Раньше вот за эту машинку сразу нужно было уплатить 460 рублей за дороги. А сейчас можно в процессе года, оплатить уже попроще. Техосмотр прошел сам по себе – все нормально. А налог уже потом оплатил – можешь за раз, можешь за два. Полегче стало. Упростили намного.

Так лучше?

Алексей Крупенков:
Лучше намного.

Пройти техосмотр с первого раза выходит лишь у 70% автомобилей. Что сейчас происходит на диагностических станциях в Беларуси? -16

Работа кипит. В среднем на машину уходит 18 минут, за это время нужно проверить порядка 30 позиций. В начале 2021 года через станцию проходит не меньше 120 машин за день. Но инженер Денис Савостеев признается, что это долгожданный наплыв после продолжительного затишья.

Пройти техосмотр с первого раза выходит лишь у 70% автомобилей. Что сейчас происходит на диагностических станциях в Беларуси? -19

Денис Савостеев, инженер по техническому осмотру транспортных средств:
Год начался бурно, с большого количества транспорта. Людей очень много. Все хотят, которые не проходили год-полтора, пройти. Есть автовладельцы, которые смотрят за транспортом, а есть те, кто приезжают с дороги – грязные, технически не подготовленные, приехали – нам нужна эта карта и все. Не смотрят ни рулевые наконечники, ни шаровые опоры, бывает, что даже внешнее состояние очень критичное.

Пройти техосмотр с первого раза выходит лишь у 70% автомобилей. Что сейчас происходит на диагностических станциях в Беларуси? -22

Пройти технический осмотр с первого раза получается лишь у 70 % автосредств. Однако замечания инженеров – повод позаботиться о собственной безопасности. В этом, как известно, мелочей не бывает.

Пройти техосмотр с первого раза выходит лишь у 70% автомобилей. Что сейчас происходит на диагностических станциях в Беларуси? -25

Николай Козлов, автовладелец:
Без техосмотра я не езжу. Это принципиально. Это личная безопасность. У меня дети, я детей вожу. Обязательно техосмотр, чтобы самому быть уверенным, что машина исправна.

Пройти техосмотр с первого раза выходит лишь у 70% автомобилей. Что сейчас происходит на диагностических станциях в Беларуси? -28

Подавляющее большинство автовладельцев называют произошедшие перемены позитивными. Кроме того, уже сейчас понятно: решение отвязать уплату транспортного налога от прохождения техосмотра существенно улучшит техническое состояние автомобилей на дорогах и сократит количество автохлама во дворах. 

# Автомобили # общество # Александр Добриян # Сергей Василенко # Алексей Крупенков # Денис Савостеев # Николай Козлов # Фотофакт

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