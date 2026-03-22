Трамп угрожает Ирану атакой электростанций из-за закрытия Ормузского пролива

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты уничтожат иранские электростанции, если Тегеран не закроет Ормузский пролив в течение 48 часов. Об этом пишет РИА Новости.

С конца февраля Соединенные Штаты и Израиль проводят операцию против Ирана, и стороны продолжают обмениваться ударами. Израиль объясняет свои действия желанием помешать Ирану обзавестись ядерным оружием, а Вашингтон угрожает ослабить военный потенциал страны. Тегеран, в свою очередь, заявляет о готовности к обороне.

На фоне конфликта судоходство через пролив практически прекратилось, что привело к резкому росту цен на нефть – в моменте цена была выше 119 долларов за баррель.

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