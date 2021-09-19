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«Необходимо было уничтожить почти 7 миллионов белорусов». Вот какие планы были у фашистов на белорусские земли

19 сентября 2021 18:36
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Новости Беларуси. В памяти белорусов навсегда. На неделе мир скорбил по жертвам фашизма. Тем временем в нашей стране карта сожженных деревень продолжает наполняться новыми населенными пунктами, которые нацисты испепелили дотла, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Международный день памяти жертв фашизма – одна из самых трагических дат сентября для истории человечества в целом и Беларуси в частности. На неделе стало известно, что сожженных деревень на территории нашей страны, как оказалось, в разы больше, чем мы знали ранее. Всего больше 9 тысяч. Цифры постоянно обновляются по мере выявления новых малоизвестных широкой публике фактов. Их по крупицам собирают сами белорусы: ученые, краеведы и просто неравнодушные люди.

Мнения экспертов, воспоминания живых свидетелей войны и горькая память молодых белорусов о героических поступках поколения победителей в материале Оксаны Семашко.   

«Необходимо было уничтожить почти 7 миллионов белорусов». Вот какие планы были у фашистов на белорусские земли-1

Яков Кравчинский, бывший малолетний узник Минского гетто:
Здесь же и был Гиммлер в свое время тоже. Когда там расстреливали, так он в обморок падал. После этого сказал, что не надо, это морально действует на солдат, и приказал выделить сюда пару душегубок.

Яков Владимирович пережил мартовский погром 1942 года. Бывший малолетний узник Минского гетто прятался от смерти в малине. Тогда почти десятилетнему Якову чудом удалось выжить. Его годовалый брат погиб.

«Необходимо было уничтожить почти 7 миллионов белорусов». Вот какие планы были у фашистов на белорусские земли-4

Яков Кравчинский:
Скирмантово – партизанская деревня. Там перевалочный пункт был, из гетто ходили. Собрали всех людей в большущий сарай складской и сожгли живьем.

До Великой Отечественной войны наша нация была молодой, а вместе с тем высокая рождаемость, которой противник завидовал. Поэтому фашисты расправлялись в первую очередь с детьми и молодежью.

«Необходимо было уничтожить почти 7 миллионов белорусов». Вот какие планы были у фашистов на белорусские земли-7

Оксана Семашко, корреспондент:
Мемориальный комплекс «Яма». Это место пропитано болью и кровью женщин, детей и стариков. Всего за три дня здесь были убиты больше 5 000 пленников Минского гетто.

«Необходимо было уничтожить почти 7 миллионов белорусов». Вот какие планы были у фашистов на белорусские земли-10

Март 1942 года, одна из самых крупных карательных акций. Оккупанты не пощадили даже сирот из детского дома. Захватчики издевались над самыми маленькими и сбрасывали обездоленных в овраг на окраине гетто.

«Необходимо было уничтожить почти 7 миллионов белорусов». Вот какие планы были у фашистов на белорусские земли-13

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Согласно одному из документов немецких детальных по уничтожению Беларуси, который опубликовал немецкий историк Герлах в своей монументальной монографии, посвященной геноциду белорусскому, по немецким планам необходимо было уничтожить 6 миллионов 800 тысяч белорусов на нашей территории. А себе они хотели оставить миллион сельскохозяйственных рабов.

# Великая Отечественная война # общество # Оксана Семашко # Игорь Марзалюк # Фотофакт

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