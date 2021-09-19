Сколько молока ежегодно производят в Беларуси?

Алексей Богданов, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси: Мы ежегодно производим 7,8 миллиона тонн молока. И каждый год растем. Например, по текущей ситуации мы увеличили объем производства молока на 1,2 %. Планируем, что к 2025 году уже будет не 7,8, а 9,2 миллиона тонн молока. И это все – экспортный потенциал. Почему? Потому что внутренний рынок полностью обеспечен, и весь дополнительный объем производства ложится в копилку нашей валютной выручки с каждым произведенным литром молока сверху того, что мы сегодня имеем.

Ольга Коршун:

Насколько загружены наши молочные предприятия? На 100 %?

Алексей Богданов:

Молочные предприятия загружены не на 100 %, у них еще есть резерв. Это неплохо, что не на 100 %. Когда проводилась модернизация всего молокоперерабатывающего комплекса нашей страны, то закладывались специальные объемы оборудования такие, чтобы в будущем мы могли расти. То есть не просто купил, и уже не хватает, строй новый завод. Нет. Более большие резервуары, более мощные линии с тем, что мы будем расти, расти и расти. Поэтому сегодня запас есть для того молока, которого мы все больше и больше будем производить каждый год.