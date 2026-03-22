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Иран полностью закроет Ормузский пролив, если США атакуют электростанции

22 марта 2026 15:16
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Иран полностью закроет Ормузский пролив, если США атакуют электростанции-0

Представитель штаба «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари заявил, что в случае ударов США по иранским электростанциям Тегеран закроет Ормузский пролив до их восстановления. Об этом пишет РИА Новости.

Он также предупредил, что Иран будет наносить удары по энергетической и IT-инфраструктуре Израиля, а также по объектам и компаниям в регионе, связанным с США, включая страны, где размещены американские базы.

На фоне уже начавшихся взаимных атак Ирана, США и Израиля судоходство через Ормузский пролив практически остановилось, что спровоцировало рост цен на топливо во многих странах.

Фото: pixabay

# Международная политика

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