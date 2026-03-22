Соцэкономразвитие первого региона. Что в планах у Брестской области – разговор с Игорем Брилевичем

О социально-экономическом развитии первого региона поговорили с гостем программы «Сенат» – членом Совета Республики, председателем Брестского областного Совета депутатов Игорем Максимовичем Брилевичем. Развитие первого региона – что в планах?

Игорь Брилевич, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по законодательству и государственному строительству:

Отрадно то, что экономика Брестской области развивается, развиваются предприятия, создаются новые рабочие места, растет заработная плата трудовых коллективов. Нашими организациями генерируются достаточно серьезные объемы чистой прибыли, которые позволяют инвестировать в первую очередь в человеческий капитал, развивать социальную сферу. То есть это те исходные, с которых мы продолжаем нашу работу уже в текущем пятилетии. Нет никаких сомнений, что экономика Брестчины продолжит динамичное развитие. Очень большое внимание мы уделяем вопросам сельского хозяйства, развития агропромышленного комплекса, создания надлежащих условий для проживания людей в сельской местности. Это касается всего, это касается социальной сферы, это касается создания жилищно-транспортной инфраструктуры, тех же рабочих мест, надлежащих условий труда. Поэтому это было, есть и будет для нас приоритетом устойчивого регионального развития. Кроме этого, мы понимаем, что региональное развитие – это интегрированный приоритет, который включают в себя все остальные. Тот же туризм, которому также уделяется очень серьезное внимание. На Брестчине в ближайшее время также будет принята программа на текущую пятилетку, в которой будут сконцентрированы все те мероприятия, которые позволят нам кратно увеличить вклад туризма в экономику. Как проходит процесс цифровизации в Брестской области?

Игорь Брилевич:

Если говорить о конкретных мероприятиях, которые у нас уже реализованы, о которых мы можем говорить, как о реализованных мероприятиях, они охватывают очень важные, я бы сказал, приоритетные сферы жизнедеятельности. Это медицина и торговля. На цели внедрения цифровизации в медицину Брестская область направила без малого 16 миллионов рублей в течение двух лет. Вопросы, которые мы решаем, внедряя цифровизацию в медицину, очень важны. Начиная с аккумулирования данных о каждом пациенте, о наличии тех или иных результатов анализов, мы формируем соответствующую информационную базу, которую впоследствии наши врачи, наши специалисты используют в своей работе. То, что касается торговли, вопросы товародвижения, вопросы цифровизации небольших торговых объектов потребительской кооперации. Как воспитать чувство патриотизма и гордости за свою страну у молодого поколения? Ответил Игорь Брилевич

Игорь Брилевич:

Это очень важно, отслеживать товарные остатки, отслеживать товарные потоки, чтобы мы были уверены и убеждены в том, что каждый абсолютно человек, проживающий в сельской местности, независимо от размеров населенного пункта, обеспечен постоянно качественными товарами первой необходимости. Безусловно, цифровизация не заканчивается только лишь этими ключевыми отраслями. Очень серьезную работу мы проводим в сфере сельского хозяйства. Также к сфере цифровизации мы можем отнести уже успешно внедренный на территории Брестской области программно-аппаратный комплекс «ИнспектКом». Этот комплекс, который используют органы местной власти, заинтересованные службы, проводя работу с нашим населением, обследование домовладений наших граждан, профилактическую работу населения по предупреждению различного рода чрезвычайных ситуаций. Это точно так же позволяет нам в онлайн-режиме видеть те проблемы, которые возникают на местах, и, самое главное, принимать оперативно-управленческие решения для их разрешения. Как Брестчина взаимодействует на региональном уровне с другими странами?