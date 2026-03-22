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Жители Германии отмечают увеличение расходов на продовольствие

22 марта 2026 13:53
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Жители Германии отмечают значительное увеличение расходов на продовольствие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причиной называют подорожание энергоресурсов, которое последовало за эскалацией конфликта на Ближнем Востоке.

Привычная потребительская корзина в супермаркетах за последние недели заметно подорожала. Так, семья из четырех человек, делая закупки в недорогом магазине, теперь тратит около тысячи евро в месяц. Это на треть дороже, чем раньше. Власти страны уже готовят меры по сдерживанию продовольственной инфляции. На следующей неделе рабочая группа правящих партий приступит к обсуждению соответствующего пакета.

# Международная политика

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