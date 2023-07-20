В Солигорском районе проверили готовность бойцов теробороны к выполнению задач по защите страны

Новости Беларуси. Готовность народного ополчения к выполнению задач по защите государства проверили сегодня, 20 июля, в Солигорском районе. В поселке Старобин командно-штабным учением завершился сбор с военнообязанными территориальной обороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участие в тренировке приняли призванные из запаса, а также отряд народного ополчения, в который вошли добровольцы. Практический эпизод действий включал блокирование и уничтожение диверсионно-разведывательной группы. По сценарию, противник совершил атаку с помощью беспилотника. Участники отработали один из возможных вариантов действий в подобной обстановке.

Александр Турчин, председатель Минского областного исполнительного комитета:

С учетом всех событий, в том числе происходящих в соседней стране, мы анализируем то, что там происходит. И сегодня многое из того, что используется в Украине в ходе СВО, мы посмотрели, как это может использоваться в наших условиях. Вы сегодня видите, как из подручных средств мы делаем мобильные автомобили для ведения борьбы с ДРГ, огневую поддержку. Мы видим сегодня в условиях проведения современных операций, какую роль играют беспилотные летательные аппараты, причем различных модификаций. И мы понимаем на самом деле, какие риски и угрозы несет эта техника и насколько сложно от нее получить защиту.

В ходе занятий особое внимание было уделено вопросам обеспечения мер военного положения, сохранения общественного порядка совместно с органами внутренних дел.