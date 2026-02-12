Грандиозный проект для Беларуси – в Минске продолжается строительство Национального исторического музея

Грандиозный проект, в котором переплетаются прошлое и настоящее. В Минске продолжается строительство Национального исторического музея Беларуси, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Здание обретает очертания. Закрыт контур. Монтируются витражные конструкции. Фасадные работы выполнены на 50 %. В музее уже вырисовываются интерьеры. Строители выполняют внутреннюю отделку. В трех экспозиционных залах уложены полимерные полы. Специалисты занимаются шпаклевкой стен и укладкой плитки в атриумах. На объекте задействовано более 360 рабочих.

Дмитрий Харитонов, начальник участка СУ-7:

Уже 50 % выполнено фасада, ведутся работы по наружным сетям, выполняется прокладка профилей К1, К2. Планы на этот год у нас большие, самое сложное нам предстоит внутри – выполнить отделку. Она состоит из разных частей. В залах экспозиционных будут Грильято, трехуровневые потолки, будут всякие металлические конструкции крепиться для телевизора внутри. Много всяких сложных и разных красивых орнаментов. Поэтому нам предстоит в этом году победить этот процесс.

На площади перед музеем возведут входной портал. Его дизайн будет напоминать аиста, парящего в небе. Это добавит современному зданию символичности и легкости.

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