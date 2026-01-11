Сколько денег затрачено и что будет внутри? Как продвигается строительство Национального исторического музея

Строительство нового исторического музея – история очень своевременная и нужная белорусам. Процесс идет. В ноябре обещают закончить, сообщили в программе «Суровый взгляд» на СТВ. Алена Сырова, СТВ:

Показывала вам осенью строительный объект номер один. Тогда мне сказали, что в первых числах января уже экспонаты завозить будут. Что ж, суровая погода не помешала. И я, а значит, и вы, посмотрели и снаружи, и внутри.

Максим Котов, директор дирекции по строительству Национального исторического музея:

Строители – это такие люди, которые работают в любых условиях. Да, сложно, да, тяжело, но все равно мы будем работать. Неважно, когда начинался этот процесс, когда идет проектирование и строители приступают, но самое главное было – до морозов, до снега закрыть контур, что успешно строители и сделали.

Пять этажей выведено. Да, еще отделочные работы, плитку кладут, но в основном каркас закончен. Внутри уже стоят пушки, греют. Внутри, конечно же, не так, как на улице. И строители работают. Алена Сырова:

А если понять, что наш музей сделан в виде белорусской карты, в виде контура, мы с вами сейчас в какой области? Максим Котов:

Сейчас, наверное, ближе к Брестской.

Максим Котов:

Сейчас мы будем заходить через центральный вход. И вы увидите каркас того, что будут видеть граждане, когда будут заходить через центральный вход в музей. Тут еще будут, конечно же, барельефы наши, которые разрабатываются. 6 барельефов, которые каждую эпоху будут отображать. Надпись появится «Национальный исторический музей Беларуси».

Алена Сырова:

А вот за нашей с вами спиной арка, она видоизменилась от изначального? Максим Котов:

Она не изменилась, в принципе, там материалы поменялись, это стало немножко дешевле. А принцип, что она изображает два крыла, так и осталось.

Максим Котов:

Центральный вход наш. То, что будет видеть каждый, тут еще положат гранит, доведут все до красоты, люстры будут великолепные висеть, освещение, перила появятся. Будет то, что будет привлекать, будет запоминаться. Алена Сырова:

Ощутимо тепло. Максим Котов:

Да, контур закрыт, здание будет греться за счет электроэнергии. Алена Сырова:

А в новогоднюю ночь работы здесь велись, нет? Максим Котов:

Мы, конечно, понимаем важность объекта, но люди все равно хотят праздника. Каждый имеет право встретить Новый год не на работе, а в кругу семьи. Лучше дать людям отдохнуть, принять положительные эмоции и дальше продолжить. Поверьте, нет никакого отставания от графика. Сейчас все вернулись с праздников, работы идут.

Максим Котов:

Можем зайти примерно в экспозиционный зал. Примерно в этой части зала сделаем вот такие арочные… Ну, это как остов будущего выставочного зала. Алена Сырова:

Через сколько мы готовы будем показать начало работ именно художников здесь, на объекте? Максим Котов:

Я думаю, чтобы они уже создавали эти экспозиционные залы непосредственно, это уже ближе к весне. Зимой будет подготовительная работа, будут делать перегородки, арки, полы. Только на заливку полов где-то около двух месяцев уйдет. Это трудоемкий процесс. Алена Сырова:

А что тяжелого именно в этой стройке? Максим Котов:

Одновременное проектирование и строительство – это, с одной стороны, хорошо, но, с другой стороны, есть же еще требования законодательства, есть какие-то сроки. И тут уже надо думать обо всем. Если есть готовый проект, то ты строишь в соответствии с проектом. А тут мало ли что может поменяться. Тут работают опытные строители, проектанты. Чтобы не оказалось, что вы делали-делали, пришли, а в итоге все надо переделывать. И в этом вся сложность. Тут нет права на ошибку.