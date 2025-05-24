Любовь к близким и родной стране! В Воложинском районе завершился семейный фестиваль «Вместе»

Возможность проявить таланты, найти новые знакомства и отлично провести время. В Воложинском районе завершился семейный фестиваль «Вместе». В 2025 году он объединил 24 семьи из разных регионов страны. У каждой своя история, традиции и секрет счастья. Но общие принципы – любовь к близким, своему делу и родной стране. Сегодня, 24 мая, состоялся заключительный гала-концерт, где каждая семья представила свой творческий номер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С песней по жизни идут супруги Демины. Наталья – автор текстов, Павел – мастер аранжировки. Вместе с детьми создали настоящий семейный квартет. Сын виртуозно играет на гитаре, а дочь вокалистка. Сегодня они представили свой творческий номер и собственную песню на семейном фестивале «Вместе».

Наталья Демина, жительница Полоцка: Песня, кстати, как называется? – «Гэта ты, мая краіна». – Да, все про нашу любимую синеокую Беларусь. Поэтому мы такой семейный ансамбль, гастролирующий, активно концентрирующий, выступающий. Поэтому для нас это еще один этап творческого самовыражения, чему мы очень рады.

Авторский номер подготовила и семья из Барановичей. Татьяне и дочкам к сцене не привыкать: вместе танцуют и поют. А вот для главы семейства Эдуарда на фестивале состоялся дебют.

Эдуард Мерный, житель Барановичей:

Это было мое первое выступление, самое первое в жизни. Я очень сильно волновался, потому что я не связан с искусством вообще никак. Я просто электромонтажником работаю. Поэтому для меня это был новый опыт. Эмоции зашкаливают.

Фестиваль «Вместе» уже во второй раз объединяет творческие и активные семьи. В этом году 24 команды из разных регионов страны. На финальном концерте они представили свои творческие номера. Демонстрировали не только свои таланты, но и то, насколько хорошо умеют работать в команде. А публика в свою очередь поддерживает участников аплодисментами и речевками. Участие в фестивале не только повод громко заявить о своей семье, но и найти новые знакомства, получить яркие эмоции.