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Любовь к близким и родной стране! В Воложинском районе завершился семейный фестиваль «Вместе»

24 мая 2025 17:51
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Возможность проявить таланты, найти новые знакомства и отлично провести время. В Воложинском районе завершился семейный фестиваль «Вместе». В 2025 году он объединил 24 семьи из разных регионов страны. У каждой своя история, традиции и секрет счастья. Но общие принципы – любовь к близким, своему делу и родной стране. Сегодня, 24 мая, состоялся заключительный гала-концерт, где каждая семья представила свой творческий номер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На красочном и теплом мероприятии побывала наш корреспондент Арина Верховская. 

Любовь к близким и родной стране! В Воложинском районе завершился семейный фестиваль «Вместе»-2

С песней по жизни идут супруги Демины. Наталья – автор текстов, Павел – мастер аранжировки. Вместе с детьми создали настоящий семейный квартет. Сын виртуозно играет на гитаре, а дочь вокалистка. Сегодня они представили свой творческий номер и собственную песню на семейном фестивале «Вместе». 

Любовь к близким и родной стране! В Воложинском районе завершился семейный фестиваль «Вместе»-4

Наталья Демина, жительница Полоцка:
Песня, кстати, как называется? 
– «Гэта ты, мая краіна».
– Да, все про нашу любимую синеокую Беларусь. Поэтому мы такой семейный ансамбль, гастролирующий, активно концентрирующий, выступающий. Поэтому для нас это еще один этап творческого самовыражения, чему мы очень рады.

Любовь к близким и родной стране! В Воложинском районе завершился семейный фестиваль «Вместе»-6

Авторский номер подготовила и семья из Барановичей. Татьяне и дочкам к сцене не привыкать: вместе танцуют и поют. А вот для главы семейства Эдуарда на фестивале состоялся дебют. 

Любовь к близким и родной стране! В Воложинском районе завершился семейный фестиваль «Вместе»-8

Эдуард Мерный, житель Барановичей:
Это было мое первое выступление, самое первое в жизни. Я очень сильно волновался, потому что я не связан с искусством вообще никак. Я просто электромонтажником работаю. Поэтому для меня это был новый опыт. Эмоции зашкаливают.

Фестиваль «Вместе» уже во второй раз объединяет творческие и активные семьи. В этом году 24 команды из разных регионов страны. На финальном концерте они представили свои творческие номера. Демонстрировали не только свои таланты, но и то, насколько хорошо умеют работать в команде. А публика в свою очередь поддерживает участников аплодисментами и речевками. Участие в фестивале не только повод громко заявить о своей семье, но и найти новые знакомства, получить яркие эмоции. 

Любовь к близким и родной стране! В Воложинском районе завершился семейный фестиваль «Вместе»-10

Наталия Павлюченко, министр труда и социальной защиты Беларуси:
Формат фестиваля позволяет, во-первых, побыть семье вместе два дня, подготовка, совместное участие, подготовка творческих номеров. Это, безусловно, семьи сплачивает. То есть они смотрят в одном направлении, креативят. 

Семейный фестиваль «Вместе» – инициатива Белорусского союза женщин, направленная на укрепление института семьи и сохранение традиционных ценностей. Музыка, творчество и любовь к семье и Родине – это те ключевые ноты, которые создают гармонию в жизни каждого из нас. 

Подробности в видео.

# Семья # Фестиваль # Наталия Павлюченко

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