Почему надежды на скорый мир в Украине оказались иллюзией? Анонс «САСС уполномочен заявить»

Россия, Украина, США. Кто лишний? Почему надежды на скорый мир вновь оказались иллюзией? Мнение экспертов в новом выпуске «САСС уполномочен заявить».

Вадим Боровик, депутат Минского городского Совета депутатов, политолог: После телефонного разговора президента Российской Федерации и президента США в определенной степени риторика Белого дома стала более мягкой.

Михаил Павлив, политический аналитик, политтехнолог (Украина): Помешать может только одна история. Глубокая убежденность Зеленского, что он ничего не приобретает, следуя по треку мира.

Кирилл Семенов, политолог, эксперт Российского совета по международным делам:

Зеленский будет, наверное, все-таки идти до конца, потому что это президент войны, чье, в общем-то, будущее связано с этой войной.

Юрий Дудкин, военный эксперт (Украина):

Для Зеленского и его окружения это питательная среда. И ему плевать на миллионы жизней, которые уже угроблены.

Вадим Боровик:

Но мы не собираемся 24 года воевать. Мы 5 миллионов «ухандохаем» с вами еще. Давайте все-таки думать о том, что мир должен быть на нашей земле. И мы хотим мира.

Смотрите «САСС уполномочен заявить» на телеканале «РТР-Беларусь». В воскресенье, 25 мая, в 22:00.