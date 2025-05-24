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Почему надежды на скорый мир в Украине оказались иллюзией? Анонс «САСС уполномочен заявить»

24 мая 2025 17:43
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Россия, Украина, США. Кто лишний? Почему надежды на скорый мир вновь оказались иллюзией? Мнение экспертов в новом выпуске «САСС уполномочен заявить».

Почему надежды на скорый мир в Украине оказались иллюзией? Анонс «САСС уполномочен заявить»-2

Вадим Боровик, депутат Минского городского Совета депутатов, политолог:
После телефонного разговора президента Российской Федерации и президента США в определенной степени риторика Белого дома стала более мягкой.

Почему надежды на скорый мир в Украине оказались иллюзией? Анонс «САСС уполномочен заявить»-4

Михаил Павлив, политический аналитик, политтехнолог (Украина):
Помешать может только одна история. Глубокая убежденность Зеленского, что он ничего не приобретает, следуя по треку мира.

Почему надежды на скорый мир в Украине оказались иллюзией? Анонс «САСС уполномочен заявить»-6

Кирилл Семенов, политолог, эксперт Российского совета по международным делам:
Зеленский будет, наверное, все-таки идти до конца, потому что это президент войны, чье, в общем-то, будущее связано с этой войной.

Юрий Дудкин, военный эксперт (Украина):
Для Зеленского и его окружения это питательная среда. И ему плевать на миллионы жизней, которые уже угроблены.

Вадим Боровик:
Но мы не собираемся 24 года воевать. Мы 5 миллионов «ухандохаем» с вами еще. Давайте все-таки думать о том, что мир должен быть на нашей земле. И мы хотим мира.

Смотрите «САСС уполномочен заявить» на телеканале «РТР-Беларусь». В воскресенье, 25 мая, в 22:00.

# Международная политика

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