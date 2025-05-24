Президенту доложили о создании нового материала для строительства

Глава государства посетил деревообрабатывающий комплекс «Лясковичи» Национального парка «Припятский», где ознакомился с производством пеллет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мы осваиваем новый товарный ассортимент глубокой переработки. Паркет, погонажные изделия – в «Припятском» готовятся к выпуску нового ассортимента. Цех под новую линию уже готов.

– Надо, чтобы мы действительно без шуток шли этим путем, чтобы была максимальная автоматизация. Вот тогда и трудовые ресурсы будут. Вот 32 человека высвободили – это полколхоза.

– Мы их не то что выгоняем, мы их перевели.

– Я не говорю, что выгоняем, мы их высвобождаем. Раньше было 70 человек, сейчас 40 будет. Это великое дело.

– Высвобождаем, причем от этого дурацкого тяжелого физического труда.

– Да, который вы грузили на белорусских баб. Баба все вынесет и все выдержит. Это неправильно. Бабы рожать должны, а не доски таскать. Речь о создании строительного материала, инновационного.

Юрий Назаров, управляющий делами Президента:

Мы показали Президенту перспективы. То, что делают сегодня все пиломатериалы, это уже путь известный. Мы модернизируем лесопиления первичные. Дальше доска – это же полуфабрикат. Поэтому мы идем по двум направлениям. Мы с доски начнем делать для своей туристической инфраструктуры дома. И это очень важно. Президент же сказал сделать национальным брендом туризм. А это же природоохранное учреждение. Это Припять, белорусская Амазонка. Здесь сам Бог велел. Второе направление. Сегодня мы докладывали Президенту о строительстве новой фермы, двух коровников. Мы используем деревянные конструкции. Но используем традиционный клееный брус. А в принципе, сегодня есть уже другие конструкции, ЛВЛ-брус, у которого большая несущая способность и который более легкий. Потому что под этот клееный брус нужна дополнительная опора. А большие пролеты перекрыть, и не только для ферм. Это сегодня может везде использоваться: спортивное сооружение, что угодно. Поэтому Президент и поручил проработать и доложить ему. До конца года, наверное, даже мы и линию привезем такую, купим.