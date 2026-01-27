В Гродно закупили новую технику для уборки снега

В Гродно для уборки снега закупили новую технику. Навесное оборудование позволяет расчистить проезжую часть до самого бордюра – автолюбители оценят, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Снегоочиститель нового поколения уже протестировали на городских улицах. Если раньше после прохождения коммунальной техники вдоль бордюров образовывались снежные валки, теперь есть техническая возможность вычищать дорогу полностью. Поддаются уборке даже сугробы с наледью. Оборудование может отбрасывать снег в сторону или синхронно загружать его в самосвал.

Олег Захарчик, директор гродненского предприятия «Спецавтохозяйство»: «Спецавтохозяйство» приобрело новое навесное оборудование на тракторах МТЗ – это фрезерно-роторный снегоочиститель. Ширина обрабатываемой поверхности – два метра при высоте вала до метра. Производительность данного оборудования – 500 тонн в час.

На Беларусь надвигается циклон «Леони». Министерство по чрезвычайным ситуациям на 27 января объявило оранжевый уровень опасности. В северо-восточной части Беларуси ожидается сильный снег и ледяной дождь. Все службы работают в оперативном режиме.

К сложным условиям готовятся и энергетики. Когда на линии электропередач падает мокрый снег и дождь, вода мгновенно замерзает, за счет чего увеличивается масса проводов. Во избежание ЧП подготовлено более 670 аварийных бригад, чтобы реагировать на возможные отключения, проверена готовность к эксплуатации более 300 дизельных установок.