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В Гродно закупили новую технику для уборки снега

27 января 2026 07:39
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В Гродно для уборки снега закупили новую технику. Навесное оборудование позволяет расчистить проезжую часть до самого бордюра – автолюбители оценят, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гродно закупили новую технику для уборки снега-2

Снегоочиститель нового поколения уже протестировали на городских улицах. Если раньше после прохождения коммунальной техники вдоль бордюров образовывались снежные валки, теперь есть техническая возможность вычищать дорогу полностью. Поддаются уборке даже сугробы с наледью. Оборудование может отбрасывать снег в сторону или синхронно загружать его в самосвал.

В Гродно закупили новую технику для уборки снега-4

Олег Захарчик, директор гродненского предприятия «Спецавтохозяйство»: 
«Спецавтохозяйство» приобрело новое навесное оборудование на тракторах МТЗ – это фрезерно-роторный снегоочиститель. Ширина обрабатываемой поверхности – два метра при высоте вала до метра. Производительность данного оборудования – 500 тонн в час. 

В Гродно закупили новую технику для уборки снега-6

На Беларусь надвигается циклон «Леони». Министерство по чрезвычайным ситуациям на 27 января объявило оранжевый уровень опасности. В северо-восточной части Беларуси ожидается сильный снег и ледяной дождь. Все службы работают в оперативном режиме. 

К сложным условиям готовятся и энергетики. Когда на линии электропередач падает мокрый снег и дождь, вода мгновенно замерзает, за счет чего увеличивается масса проводов. Во избежание ЧП подготовлено более 670 аварийных бригад, чтобы реагировать на возможные отключения, проверена готовность к эксплуатации более 300 дизельных установок.

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