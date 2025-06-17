«Гран-при – показатель, что я двигаюсь в правильном направлении» – Богдана Филиппович о конкурсе «Маладзічок-2025»

Богдана Филиппович, обладатель Гран-при XI Открытого конкурса юных исполнителей эстрадой песни «Маладзічок-2025»:

Я исполняла две песни. Одна из которых – «Замаўленне», которая принесла мне победу в финале. «Замаўленне» в этническом стиле с элементами имитации животных. Я люблю и пою фолк, традиционные белорусские народные песни. Поэтому всякие этнические элементы я добавляю в эстрадные песни. А вторая – это мировой хит.

Александра Каштанова, ведущая:

Состав участников колоссальный, все очень сильные. Расскажите, что выделило Богдану из всех?

Елена Атрашкевич, художественный руководитель Открытого конкурса юных исполнителей эстрадной песни «Маладзічок-2025», председатель Белорусского союза композиторов:

В финале ребята пели в сопровождении оркестра, которое носит уже имя великого нашего соотечественника Михаила Финберга. В финале они пели песню на белорусском преимущественно языке. Было несколько еще славянских композиций. Что выделило Богдану – песни в особом стиле, такой этно-фолк. Богдана умеет очень многое. Богдана развивается не только в эстрадном ключе, но она развивается и в ключе народного пения. Победа, которая случилась, она, мне кажется, неслучайна, потому что в прошлом году Богдана стала обладателем золотой медали на детских Дельфийских играх в Бишкеке. Там она выступала в номинации «Народное пение». Мне кажется, вот это сочетание, скажем так, навыков одного стиля, навыков другого стиля и сделало выступление Богданы таким особенным и неподражаемым.