«График работы сместить». Что рекомендуют поменять в организациях и что обязаны сделать для защиты от коронавируса

Профсоюзы против коронавируса. На предприятиях усилят контроль за соблюдением гигиенических норм. Особое внимание уделят санитарно-бытовым помещениям и вентиляции, обработке рабочих мест и мест общего пользования. Возможно, будет подкорректирован и рабочий день. Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – главный технический инспектор труда Федерации профсоюзов Беларуси – Павел Манько. Павел Манько, главный технический инспектор труда Федерации профсоюзов Беларуси:

В первую очередь, мы будем обращать внимание на обеспечение смывающими и обеззараживающими средствами, работе санитарно-бытовых условий, обеспечение работы вентиляционных систем, установок, потому что респираторные заболевания. В первую очередь, сам работник должен быть ответственным за свое здоровье, в случае чего он должен обратиться в учреждение здравоохранения для того, чтобы ему оказали медицинскую помощь.

Может ли работник обратиться и сказать, что не хватает санитайзеров или руководство еще пока не повесило? Павел Манько:

Пожалуйста. Для этого есть общественный контроль, который служит для того, чтобы создали здоровые и безопасные условия труда. Для этого есть первичные профсоюзные организации, для этого, вообще, создан профсоюз. Работники, конечно, могут обращаться как к нанимателю напрямую, так и через профсоюзы, чтобы улучшили их условия труда. Ввиду того, что коронавирус и всякие вирусы распространяются, то должны обеспечить смывающими обеззараживающими устройствами. Как они должны устанавливаться: главная задача – чтобы наниматель обеспечил все массовые скопления его работников – это столовые, санитарно-бытовые помещения, в то же время можно предусмотреть, что график работы сместить. В правила внутреннего распорядка внести изменения, согласовать с профсоюзом. Где-то один цех начинает, грубо говоря, в 8 часов, а второй в 8:10, даже этих 10 минут достаточно, чтобы люди не скапливались на проходной. Если обед, сместить где-то на 5-10 минут, чтобы люди не скапливались в местах приема пищи. Можно ли уйти на удалённую работу или в отпуск в связи с коронавирусом в Беларуси