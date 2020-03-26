Сколько клубники будет в Беларуси в 2020 году? Анонс специального репортажа «Полесский огород»

Специальный репортаж Кристины Протосовицкой «Полесский огород» смотрите сегодня, 26 марта, сразу после информационного канала на СТВ.

Новости Беларуси. Без сна и отдыха! Белорусские фермеры накормят всех. Каждый третий овощ, который отправляется на зарубежные рынки, – с полесской пропиской. Импортозамещение «ранних сезонных» и «редких экзотичных» фруктов, ягод, овощей и даже цветов.

Кто, если не мы? Нет работы – значит, надо ее создать. Значит, надо заниматься, выращивать, продавать эффективно и тогда легче выживать.

И когда голландские цветы – с полесскими корнями.