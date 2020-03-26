Ответственность за тех, кто рядом. Сотрудники профсоюзов посещают предприятия, чтобы напомнить о соблюдении санитарных норм

Новости Беларуси. Белорусы почтенного возраста, а также одиноко проживающие граждане в эти дни окружены особым вниманием, сообщили в программе «24 часа» на СТВ. О них заботятся социальные работники, волонтеры, да и каждый из нас. Президент поручил всей вертикали власти подключиться к работе с пожилыми людьми. «Надо мобилизовать всех. Надо защитить стариков». Президент призвал обратить особое внимание на пожилых людей В процесс уже активно включились все представители органов власти, общественные организации. Все нацелены на оказание помощи тем, кто в ней сейчас нуждается.

Присоединились к благотворительной кампании и профсоюзы страны. Инспекторы посещают предприятия, чтобы напомнить о соблюдении гигиенических и санитарных норм для профилактики COVID-19. Ведь именно на работе человек проводит большую часть своего дня. И важно, чтобы он осознавал ответственность не только перед своим здоровьем, но и здоровьем коллег.

Владимир Заблоцкий, главный технический инспектор Гродненской областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения:

Мы обращаем внимание на соблюдение режима труда и отдыха, на обеспечение работников спецодеждой, на нормальные санитарно-бытовые условия, которые созданы для работников, на обработку мест общего пользования.

Во внимании профсоюзных инспекторов в том числе предприятия со своей спецификой, где проходят реабилитацию люди с особенностями развития. Закупка большого объема санитарно-гигиенических средств для них большая статья расходов. Профсоюз оказывает таким организациям помощь.