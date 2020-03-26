Можно ли уйти на удалённую работу или в отпуск в связи с коронавирусом в Беларуси

Возможно ли изменение режима работы в связи такой эпидемиологической ситуацией в мире? И возможен ли перевод сотрудников на удаленную работу, узнали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

«График работы сместить». Что рекомендуют поменять в организациях и что обязаны сделать для защиты от коронавируса

Павел Манько, главный технический инспектор труда Федерации профсоюзов Беларуси:

Вопрос в том, что правила внутреннего трудового распорядка они утверждены, они есть. Тут надо разобраться: по инициативе нанимателя или по инициативе работника. Если по инициативе нанимателя, то за месяц наниматель должен предупредить работника, что с такого-то числа будет изменен режим работы, например. Если коллектив обратится к нанимателю с просьбой, что в связи с тем, что у нас есть какие-то предпосылки к тому, что может случиться какая-то нехорошая ситуация: эпидемия, распространение коронавируса, давайте сместим. Они согласовали, внесли в правила внутреннего трудового распорядка изменения, согласовали с профсоюзом, все, работаем. В то же время на удаленное место работы может быть как по инициативе нанимателя, так и по инициативе работника, но вопрос в том, что тут затрагиваются интересы трудовых отношений. То есть вти все условия должны быть прописаны в трудовом договоре. Все эти изменения должны вноситься в соглашение, заключается дополнительное соглашение и это все прописывается, поэтому любой вопрос можно всегда решить в диалоге с нанимателем.