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Можно ли уйти на удалённую работу или в отпуск в связи с коронавирусом в Беларуси

26 марта 2020 10:53
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Возможно ли изменение режима работы в связи такой эпидемиологической ситуацией в мире? И возможен ли перевод сотрудников на удаленную работу, узнали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

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Павел Манько, главный технический инспектор труда Федерации профсоюзов Беларуси:
Вопрос в том, что правила внутреннего трудового распорядка они утверждены, они есть. Тут надо разобраться: по инициативе нанимателя или по инициативе работника. Если по инициативе нанимателя, то за месяц наниматель должен предупредить работника, что с такого-то числа будет изменен режим работы, например. Если коллектив обратится к нанимателю с просьбой, что в связи с тем, что у нас есть какие-то предпосылки к тому, что может случиться какая-то нехорошая ситуация: эпидемия, распространение коронавируса, давайте сместим. Они согласовали, внесли в правила внутреннего трудового распорядка изменения, согласовали с профсоюзом, все, работаем. В то же время на удаленное место работы может быть как по инициативе нанимателя, так и по инициативе работника, но вопрос в том, что тут затрагиваются интересы трудовых отношений. То есть вти все условия должны быть прописаны в трудовом договоре. Все эти изменения должны вноситься в соглашение, заключается дополнительное соглашение и это все прописывается, поэтому любой вопрос можно всегда решить в диалоге с нанимателем.

Можно ли уйти на удалённую работу или в отпуск в связи с коронавирусом в Беларуси-1

Как решаются вопросы с отпусками за свой счет или с частичным сохранением заработной платы, когда некоторые люди пытаются самоизолироваться или, может быть, уйти даже на карантин по приезду из какой-то неблагоприятной страны?

Павел Манько:
В данной ситуации есть Трудовой кодекс, коллективный договор, соглашение, есть статья 191, которая это все предусматривает. Если есть по каким-то технологическим, экономическим ситуациям, есть предпосылка к тому, что предприятие должно сократить свой режим, количество рабочих дней в неделю, пожалуйста, это тоже существенное изменение труда. Если по инициативе нанимателя, за месяц предупреждаем, дополнительное соглашение заключаем, сообщаем работникам и работаем. Если сам человек может, пожалуйста, пишет заявление без сохранения или с сохранением – это уже зависит от договоренности, которой он достигнет с нанимателем, что будет прописано в коллективном договоре.

Можно ли уйти на удалённую работу или в отпуск в связи с коронавирусом в Беларуси-4

# Коронавирус # общество # Павел Манько # Фотофакт # общество

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