«Приезжают обычные люди. Как это связано с учениями?» – польский экс-судья о закрытии границы

Томаш Шмидт, польский экс-судья:

Небо льет слезы на глупость польских властей. Какая причина? Посмотрите, причина – это Запад. Там обычные люди, которые приезжают туристами с семьями с детьми. Как это связано с учениями «Запад»? Логики в этом нет. Польша потеряет деньги. Вещи из Китая, просто путь Китай, Россия, Польша и дальше Евросоюз. Это будет 20-25 % всего китайского направления. Это будут потери финансовые для Польши. Польша в долгах. Люди раздражены. Тяжело жить теперь.