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«Приезжают обычные люди. Как это связано с учениями?» – польский экс-судья о закрытии границы

12 сентября 2025 07:45
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Варшава ночью в пятницу полностью закрыла границу с Беларусью. Польский экс-судья Томаш Шмидт пообщался с белорусскими и российскими журналистами на фоне перекрытого пункта пропуска, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Приезжают обычные люди. Как это связано с учениями?» – польский экс-судья о закрытии границы-2

Томаш Шмидт, польский экс-судья:
Небо льет слезы на глупость польских властей. Какая причина? Посмотрите, причина – это Запад. Там обычные люди, которые приезжают туристами с семьями с детьми. Как это связано с учениями «Запад»? Логики в этом нет. Польша потеряет деньги. Вещи из Китая, просто путь Китай, Россия, Польша и дальше Евросоюз. Это будет 20-25 % всего китайского направления. Это будут потери финансовые для Польши. Польша в долгах. Люди раздражены. Тяжело жить теперь.

# Польша # Беларусь-Польша # Государственная граница Беларуси # Граница

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