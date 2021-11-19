В логистическом центре расширяют площади. Какой будет эта ночь у беженцев на границе?

Новости Беларуси. Президент поручил усилить меры безопасности в логистическом центре, где размещаются беженцы. Сейчас там находятся порядка 2 000 человек, для которых это уже 12-е сутки у белорусско-польской границы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Шуманский, СТВ:

Мы сейчас находимся в транспортно-логистическом центре, где расположены все 2 000 беженцев с белорусско-польской границы. И сегодня самое главное – это обеспечить безопасность нахождения здесь людей. Напомню, Президент сегодня распорядился усилить меры безопасности, контроль противопожарной безопасности в первую очередь. Это вполне оправданно. Естественно, здесь большое скопление людей, и, не дай бог, здесь произойдет какое-то ЧП, конечно, неизвестно, чем это может обернуться.

В логистическом центре, где размещаются беженцы, усилили меры безопасности. Комментарий областного управления МЧС. Читайте здесь.

Здесь же круглосуточно, помимо сотрудников МЧС, дежурят медики, уже две бригады скорой помощи. Сегодня больше обращений, чем за предыдущие дни. Люди, которые вчера пришли в логистический центр, достаточно много времени провели на улице. Основные симптомы – это переохлаждение, легкая простуда. Около 80 обращений было сегодня к медикам. Ничего серьезного пока, слава богу, не было. Двух человек отвезли в больницу, но после обследования вернули обратно в центр. Вообще, в больницах в Гродно остаются два человека на госпитализации.