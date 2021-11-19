В логистическом центре расширяют площади. Какой будет эта ночь у беженцев на границе?

Новости Беларуси. Президент поручил усилить меры безопасности в логистическом центре, где размещаются беженцы. Сейчас там находятся порядка 2 000 человек, для которых это уже 12-е сутки у белорусско-польской границы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Что происходит сейчас в лагере беженцев, расскажет Сергей Шуманский.
Сергей Шуманский, СТВ:
Мы сейчас находимся в транспортно-логистическом центре, где расположены все 2 000 беженцев с белорусско-польской границы. И сегодня самое главное – это обеспечить безопасность нахождения здесь людей. Напомню, Президент сегодня распорядился усилить меры безопасности, контроль противопожарной безопасности в первую очередь. Это вполне оправданно. Естественно, здесь большое скопление людей, и, не дай бог, здесь произойдет какое-то ЧП, конечно, неизвестно, чем это может обернуться.
В логистическом центре, где размещаются беженцы, усилили меры безопасности. Комментарий областного управления МЧС. Читайте здесь.
Здесь же круглосуточно, помимо сотрудников МЧС, дежурят медики, уже две бригады скорой помощи. Сегодня больше обращений, чем за предыдущие дни. Люди, которые вчера пришли в логистический центр, достаточно много времени провели на улице. Основные симптомы – это переохлаждение, легкая простуда. Около 80 обращений было сегодня к медикам. Ничего серьезного пока, слава богу, не было. Двух человек отвезли в больницу, но после обследования вернули обратно в центр. Вообще, в больницах в Гродно остаются два человека на госпитализации.
Также работают следователи. Сегодня они свою работу закончили, начнут завтра с самого утра. Опрашиваются пострадавшие в результате силовых действий польских пограничников, военных. Напомню, основные обращения к медикам, основные травмы – это химические ожоги от этих химических веществ, которые находятся в слезоточивом газе. Сейчас около 100 пострадавших проходят по уголовному делу. Конечно, это цифра явно не окончательная. Следователи еще продолжают свою работу.
Сейчас в центре проходит расширение площади, для того чтобы беженцы могли более комфортно расположиться. Центр позволяет это. Еще несколько стеллажей освободят, соответственно, еще несколько проходов освободится. И сегодняшняя ночь будет уже более комфортная, чем это было вчера.
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