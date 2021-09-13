Прямой эфир

«Будут выработаны заключение и резолюция». Беларусь даст оценку действиям коллективного Запада в связи с санкциями

13 сентября 2021 11:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Оценку санкционному давлению на Беларусь дали эксперты 13 сентября. В Минске начал работу масштабный форум «Влияние глобальных экономических вызовов на социально-трудовые права человека», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Будут выработаны заключение и резолюция». Беларусь даст оценку действиям коллективного Запада в связи с санкциями-1

Его организаторы – Федерация профсоюзов Беларуси. Участие в обсуждении принимают более 400 авторитетных отечественных и зарубежных экспертов в области права, различных сфер экономики, а также представители организаций и структур ООН, депутаты, чиновники, общественные деятели.

«Это обычный рэкет». Яков Кедми дал оценку санкциям в отношении Беларуси. Читайте здесь.

Один из центральных вопросов форума – незаконность применения экономических санкций. По итогам конференции планируется выработка резолюции, которая будет направлена ЕС, МОТ и ООН.

«Будут выработаны заключение и резолюция». Беларусь даст оценку действиям коллективного Запада в связи с санкциями-4


Вадим Грачев, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:
Без эмоций, спокойно юридическим языком дать оценку тем вызовам, которые сегодня угрожают благополучию наших трудящихся и выработать конкретные меры противодействия. Что будет сделано? По итогам работы пленарных заседаний, диалоговых площадок и секций будут выработаны заключение и резолюция, в которых мы попунктно укажем Организации Объединенных Наций на нарушение ее устава, на нарушение других программных документов. Для чего мы это сделаем? Для того чтобы страны коллективного Запада увидели, что они сами в первую очередь нарушают права простых людей.

«Будут выработаны заключение и резолюция». Беларусь даст оценку действиям коллективного Запада в связи с санкциями-7

Анатолий Домников, президент Международной конфедерации профсоюзов работников здравоохранения (Россия):
Когда мы это приглашение получили, то, естественно, мы сразу для себя сказали, что да, мы обязательно едем. Несмотря на занятость определенную, мы сказали, что будем участвовать. И спасибо белорусской стороне, что вы это проводите, потому что так остро вопрос еще не ставился, а на мой взгляд, это абсолютно правильная постановка вопроса.

# Санкции # Экономика # Вадим Грачев # Анатолий Домников # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Роман Головченко: «Около 50% отечественного товарооборота приходится на Российскую Федерацию»
12 сентября 2021 16:31

Роман Головченко: «Около 50% отечественного товарооборота приходится на Российскую Федерацию»

Новости экономики за 10.09.2021
10 сентября 2021 16:09

Новости экономики за 10.09.2021

Более 700 долларов за 1000 кубов. С начала 2021 года цены на газ выросли в 4 раза
10 сентября 2021 16:06

Более 700 долларов за 1000 кубов. С начала 2021 года цены на газ выросли в 4 раза