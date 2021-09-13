«Будут выработаны заключение и резолюция». Беларусь даст оценку действиям коллективного Запада в связи с санкциями

Новости Беларуси. Оценку санкционному давлению на Беларусь дали эксперты 13 сентября. В Минске начал работу масштабный форум «Влияние глобальных экономических вызовов на социально-трудовые права человека», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его организаторы – Федерация профсоюзов Беларуси. Участие в обсуждении принимают более 400 авторитетных отечественных и зарубежных экспертов в области права, различных сфер экономики, а также представители организаций и структур ООН, депутаты, чиновники, общественные деятели.

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Один из центральных вопросов форума – незаконность применения экономических санкций. По итогам конференции планируется выработка резолюции, которая будет направлена ЕС, МОТ и ООН.