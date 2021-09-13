«Будут выработаны заключение и резолюция». Беларусь даст оценку действиям коллективного Запада в связи с санкциями
Новости Беларуси. Оценку санкционному давлению на Беларусь дали эксперты 13 сентября. В Минске начал работу масштабный форум «Влияние глобальных экономических вызовов на социально-трудовые права человека», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Его организаторы – Федерация профсоюзов Беларуси. Участие в обсуждении принимают более 400 авторитетных отечественных и зарубежных экспертов в области права, различных сфер экономики, а также представители организаций и структур ООН, депутаты, чиновники, общественные деятели.
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Один из центральных вопросов форума – незаконность применения экономических санкций. По итогам конференции планируется выработка резолюции, которая будет направлена ЕС, МОТ и ООН.
Вадим Грачев, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:
Без эмоций, спокойно юридическим языком дать оценку тем вызовам, которые сегодня угрожают благополучию наших трудящихся и выработать конкретные меры противодействия. Что будет сделано? По итогам работы пленарных заседаний, диалоговых площадок и секций будут выработаны заключение и резолюция, в которых мы попунктно укажем Организации Объединенных Наций на нарушение ее устава, на нарушение других программных документов. Для чего мы это сделаем? Для того чтобы страны коллективного Запада увидели, что они сами в первую очередь нарушают права простых людей.
Анатолий Домников, президент Международной конфедерации профсоюзов работников здравоохранения (Россия):
Когда мы это приглашение получили, то, естественно, мы сразу для себя сказали, что да, мы обязательно едем. Несмотря на занятость определенную, мы сказали, что будем участвовать. И спасибо белорусской стороне, что вы это проводите, потому что так остро вопрос еще не ставился, а на мой взгляд, это абсолютно правильная постановка вопроса.