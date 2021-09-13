«Это обычный рэкет». Яков Кедми дал оценку санкциям в отношении Беларуси

Новости Беларуси. Оценку санкционному давлению на Беларусь 13 сентября дали эксперты. В Минске начал работу масштабный форум «Влияние глобальных экономических вызовов на социально-трудовые права человека», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Яков Кедми, государственный деятель, дипломат, эксперт в области военно-политических вопросов (Израиль):

В моих глазах санкции в данном случае почти все, которые применяются Западом, это обычный рэкет. То есть заставить страну делать то, что она не хочет, поменять свою политику – это применение силы. Когда невозможно применять военную силу, тогда пытаются санкциями сделать. Или политическими, или экономическими. Как правило, они бесполезны. Если Беларусь будет относиться к этому, исходя из своих национальных интересов, санкции ничего не смогут сделать.

Алексей Громыко, директор Института Европы РАН (Россия):

Если мы возьмем Россию и Беларусь, то даже последний год показал, как страны могут на практике взаимодействовать, для того чтобы компенсировать или минимизировать воздействие тех или иных санкций. Например, очень быстро, в очень короткие сроки был реализован на самом деле сложный масштабный проект по изменению потоков грузов. Например, по перевалке нефтехимической промышленности Беларуси через российский порт. Мы знаем о том, что сейчас прорабатываются вопросы в связи с калийными удобрениями, об использовании Северного морского пути, для того чтобы искать новые надежные пути перевозки и перевалки тех или иных грузов.