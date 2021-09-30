Вакцинация на дому. Как записаться и кто в приоритете на прививку?

Новости Беларуси. Вакцинацию от коронавируса прошли более миллиона 600 тысяч белорусов. Специалисты по-прежнему считают, что иммунизация – единственный надежный способ защитить себя от вируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Витебске, чтобы ограничить посещение поликлиники пожилыми людьми, медики выезжают для вакцинации прямо на дом. Занимаются этим врачи, которые не ведут приемы пациентов. Как правило, желающим предлагают китайскую вакцину, так как она проще в транспортировке.

Только в Витебской городской центральной поликлинике за день обслуживают до 10 адресов. Перед уколом врачи интересуются общим физическим состоянием, измеряют давление и сатурацию.

Вера Кравченко, жительница Витебска: Прививка – это ты можешь надеяться, что если и заболеешь, то в легкой форме. Ни так вот, как я. Я неделю дома отболела, потом сама себе скорую вызвала, когда у меня 39,8 температура и я умираю. В больницу приехали. Утром привезли, а вечером в реанимацию. Для меня лучше прививка. Я так думаю, пускай каждый так думает. Если прививка, то есть какая-то надежда.

Инна Ильющенко, заместитель главного врача Витебской городской центральной поликлиники:

В основном контингент, подлежащий вакцинации на дому, – лица пожилого возраста, плохо передвигающиеся, которые имеют комбинированные диагнозы, хронические заболевания. Записаться можно как по телефонам в регистратуре – подать заявку, можно подать заявку онлайн.

В Витебской области сегодня пройти вакцинацию от коронавируса можно в поликлиниках, торговых центрах, на рабочих местах.

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