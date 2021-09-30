Роман Головченко вручил награды лучшим педагогам Беларуси. Что они рассказывают о своей работе?

Новости Беларуси. Учителя – надежная опора государства. Это подчеркнул 30 сентября премьер-министр Роман Головченко на церемонии награждения педагогов. В канун их профессионального праздника по поручению главы государства отмечены лучшие работники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Церемония состоялась во Дворце Республики. Медали за многолетний труд, значительный вклад в сферу образования, высокий профессионализм, а также почетные грамоты вручены полусотне педагогов. Теплые слова и поздравления звучали сегодня в адрес тех, кто каждый день в классах и аудиториях вкладывает свои душу, знания, опыт и талант в обучение подрастающего поколения. Особую важность, подчеркнул премьер-министр, приобретает воспитание патриотов Беларуси, формирование у молодежи чувства сопричастности к героическому прошлому, уважительного отношения к традициям народа.

Елена Железнякович, директор Гродненского профессионального лицея строителей № 1:

Для меня эта награда, конечно, очень значимая, и впечатления очень хорошие, потому что в системе профессионального образования я работаю 38 лет. Я прошла свой трудовой путь от мастера производственного обучения до директора учебного заведения – Гродненского профессионального лицея строителей № 1. Что такое строители? Это профессия, которая нужна всем, всегда и везде. Мой труд как педагога вложен в моих учеников, которые строят добротные, красивые дома, без которых каждому нашему жителю Гродно и республики быть невозможно.

Галина Борткевич, учитель белорусского языка и литературы Озерецкого детского сада – средней школы Глубокского района:

З вясковай школы. Я не думала, што я маю нагоду атрымаць такую вялікую ўзнагароду дзяржаўную. Звычайна вясковыя настаўнікі не атрымліваюць такую вялікую ўзнагароду. А тут раптам сказалі, што я атрымаю медаль. Хвалююча. Але я скажу так: трэба працаваць. Ці ў сельскай школе, ці ў гарадской. Трэба працаваць на карысць вучня, выхоўваць дастойнага грамадзяніна нашай незалежнай Рэспублікі Беларусь.

Леонид Черняков, директор Зеленочского детского сада – базовой школы:

У нас школа-сад. Мы находимся в центре Полесья. Мы работаем в плане эстетического воспитания, трудового воспитания. Мы обрабатываем полтора гектара земли, тем не менее мы еще успеваем работать в науке. Очень ответственно получать такую награду. Потому что очень высокая оценка, которая потом требует дальше очень кропотливой работы, еще большей работы, не только меня как руководителя, но и всего коллектива.