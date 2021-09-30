«Может быть, получится где-то посидеть там, где Президент сам сидел». Учащиеся минской гимназии посетили Совет Республики

Новости Беларуси. Совет Республики 30 сентября посетили непривычные гости. Там сегодня встречали учащихся одной из минских гимназий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для них это как выездной урок обществоведения, только с подробностями и деталями от тех, кто творит современную историю государства. Девятиклассники еще не определились, с какой сферой свяжут свое будущее, но уверены, что знания, полученные во время этой экскурсии, будут им полезны.

Максим Крупейченко, председатель комиссии по законодательству Совета Республики Беларусь:

Сегодня в стенах Совета Республики учащиеся 11-й гимназии Минска познакомятся с историей развития парламентаризма Республики Беларусь, с теми веяниями, которые происходят в законодательной сфере. Пообщаемся на тему изменений в Конституции. Расскажем о работе Молодежного парламента при Национальном собрании. Наша молодежь – это наше будущее, то, что мы вложим в них в нынешнем моменте, то будет в последующем.

Учащиеся не только побывали в музее, но также попали в зал, где проходят пленарные заседания. Там им удалось посидеть в креслах сенаторов и даже поучаствовать в игровых дебатах. Тема – введение дополнительных каникул для учащихся. Итог: 15 – за, 10 – против. 8 человек воздержались.

Егор Шупенька, ученик 9 класса ГУО «Гимназия № 11 г. Минска имени И. Д. Черняховского»:

Это очень интересное место в ознакомительных целях, это просто прекрасно посетить, узнать что-то новое о нашей стране. Экспозиция меня с самого начала порадовала тем, что при входе были очень интересные машины, дорогие, красивые. И сама экспозиция очень много хороших впечатлений оставила. Родителям в первую очередь расскажу, где я побывал, что видел. Вообще, может быть, получится где-то посидеть там, где Президент сам сидел.

Елизавета Бейда, учащаяся 9 класса ГУО «Гимназия № 11 г. Минска имени И. Д. Черняховского»:

Мое внимание привлекли изделия из соломы, нам очень много рассказывали на уроках истории об этом, на уроках по искусству. И мне всегда очень хотелось увидеть вживую такую красоту. Это на самом деле очень интересно. Одно дело, когда ты читаешь это в учебниках истории, смотришь по телевизору передачи, другое дело, когда сама находишься здесь, смотришь это все, слушаешь из первых уст. Я думаю, эти знания мне очень пригодятся в жизни, как минимум я смогу по истории Беларуси отвечать гораздо лучше, лучше всех.