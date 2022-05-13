Готовятся стать настоящими следователями. Председатель СК о важности подготовки кадров

Новости Беларуси. Подготовка собственных кадров для качественного расследования преступлений. 13 мая в торжественной обстановке выпускникам Института Следственного комитета вручили дипломы о повышении квалификации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Гора, председатель Следственного комитета Беларуси:

На базе Института Следственного комитета они приобретают благодаря нашим преподавателям, благодаря опытным сотрудникам Следственного комитета навыки следственной работы, готовятся стать настоящими рабочими следователями. Хочется отметить, что это торжественное мероприятие мы проводим в стенах музея Великой Отечественной войны, то есть место, где собрана историческая память о самом героическом и трагическом периоде нашего государства.