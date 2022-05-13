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Готовятся стать настоящими следователями. Председатель СК о важности подготовки кадров

13 мая 2022 14:29
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Новости Беларуси. Подготовка собственных кадров для качественного расследования преступлений. 13 мая в торжественной обстановке выпускникам Института Следственного комитета вручили дипломы о повышении квалификации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Готовятся стать настоящими следователями. Председатель СК о важности подготовки кадров-1

Дмитрий Гора, председатель Следственного комитета Беларуси:
На базе Института Следственного комитета они приобретают благодаря нашим преподавателям, благодаря опытным сотрудникам Следственного комитета навыки следственной работы, готовятся стать настоящими рабочими следователями. Хочется отметить, что это торжественное мероприятие мы проводим в стенах музея Великой Отечественной войны, то есть место, где собрана историческая память о самом героическом и трагическом периоде нашего государства.

«Уровень кардинально изменится». Институт Следственного комитета наградил выпускников – подробнее здесь.

# Следственный Комитет # общество # Дмитрий Гора # Фотофакт

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