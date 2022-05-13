Дзермант: Польша имеет реальные планы взять под контроль западные области Украины

Алексей Дзермант, политолог:

Здравствуйте, я Алексей Дзермант, и мы поговорим о смыслах происходящего с нами и вокруг нас. В последнее время эксперты, анализирующие ход военной спецоперации в Украине, все больше внимания обращают на роль Польши в эскалации конфликта. По данным Службы внешней разведки России, высшее политическое руководство имеет реальные планы взять под контроль под видом введения «миротворческих» сил западные области нашей южной соседки.

Польша давно лелеет захватнические планы в отношении своих соседей (читать далее).