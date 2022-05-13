В Молодечно строятся шесть многоэтажек. Кто получит жильё в первую очередь?

Новости Беларуси. Свыше 300 тысяч квадратных метров жилья ввели в эксплуатацию в Минской области. В лидерах Минский, Дзержинский, Смолевичский и Борисовский районы. Всего в планах на 2022-й – возвести миллион квадратов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Жилье преимущественно выделяют многодетным семьям и нуждающимся в улучшении жилищных условий. Сейчас в Молодечно ведется строительство шести многоэтажек. Три из них – на 219 квартир – в четвертом микрорайоне. Активными темпами идет застройка и в микрорайоне Янки Купалы. Там возводят три новостройки на 180 квартир.

Владислав Шупенько, начальник отдела архитектуры и строительства Молодечненского райисполкома:

В микрорайоне Янки Купалы у нас предусмотрено восемь очередей строительства. Три очереди у нас уже начаты строительством, еще у нас пять в планах на 2022-й (начало строительства). Будут построены 30 квартир и обеспечены жильем жители Молодечно. И все пять очередей будут удовлетворены в 2023 году.