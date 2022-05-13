«Уровень кардинально изменится». Институт Следственного комитета наградил выпускников

30 следователей прошли обучение по программе переподготовки по специальности «Организация досудебного уголовного производства». За 4 месяца учебы в институте каждый смог повысить свой профессиональный уровень. Преподаватели, бывшие следователи-практики, помогли молодым специалистам приобрести новые навыки работы на местах происшествий, обучили некоторым особенностям осмотров компьютерной техники и других вещественных доказательств.

Новости Беларуси. Подготовка собственных кадров для качественного расследования преступлений. 13 мая в торжественной обстановке выпускникам Института Следственного комитета вручили дипломы о повышении квалификации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Степан Кочев, следователь Советского РОСК Минска:

Уровень кардинально изменится, так как за данные четыре месяца Институт Следственного комитета дал нам не только большой пласт теоретических знаний, но и главное – практических. То, что не может дать общегражданский вуз. Кроме этого, хочу поблагодарить за данную уникальную возможность взаимодействия со следователями абсолютно разных регионов нашей страны. Это дало возможность перенять опыт расследования, методики расследования отдельных видов преступлений.

Церемония прошла в знаковом для белорусов месте – музее истории Великой Отечественной войны. После торжественного мероприятия следователи возложили цветы к стеле «Минск – город-герой».