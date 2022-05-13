Кочанова о госслужащих: «Должны быть преданы своей стране и своему народу»

Новости Беларуси. Привлечь в госаппарат не просто квалифицированных и целеустремленных специалистов, но и действительно государственных людей, главной обязанностью которых является служение стране и белорусскому народу. Сенаторы 13 мая одобрили новеллы в закон о госслужбе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Для того чтобы работать в государственной службе, люди должны быть не просто профессионалами, они должны уметь работать с людьми, что немаловажно. Конечно, должны быть преданы своей стране и своему народу. Те подходы, которые сегодня отражены в законопроекте, были уже согласованы. Я смею вас заверить, что много раз рассмотрены на совещаниях, на заседаниях экспертного совета, очень много было дебатов по принятию этого законопроекта. Сегодня мы одобрили его единогласно, потому что те новации, которые внесены, – это прежде всего государственный служащий должен понимать, что он действительно служит. И определения, которые там внесены, что такое военная служба, что такое гражданская служба, четко определяют подходы в этой работе.

Екатерина Забенько, СТВ:

Сенаторы высказали и свое отношение к событиям в Риге. Напомним, 12 мая Сейм Латвии разрешил снос памятников воинам-освободителям от немецких оккупантов. Таким действиям нет ни оправдания, ни объяснения. Наталья Кочанова назвала это хамством.