Их уже осмотрели медики. Сколько беженцы смогут находиться в логистическом центре?

Новости Беларуси. Вновь возвращаемся на белорусско-польскую границу. О том, что прямо сейчас там происходит, расскажет наша съемочная группа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Шуманский, корреспондент:

Мы все еще в логистическом центре «Бремино», куда продолжают собираться беженцы с границы, хотя уже можно говорить беженцы с улицы, потому что здесь люди находятся в комфортных условиях, здесь переночуют и будут тут находиться до тех пор, пока не решится вопрос, куда они будут передвигаться дальше.

Уже появляются первые цифры о приблизительном количестве собранных здесь людей – это около 870-900 человек. Около 140 из них – это дети, около 90 – женщины, остальные – мужчины. Медики практически закончили осмотр всех людей, серьезных каких-то заболеваний не выявлено. Несколько случаев бронхита, этих людей отправили в больницу. В основном, у всех людей очень сильное переохлаждение. Они все мокрые после польских водометов.