Их уже осмотрели медики. Сколько беженцы смогут находиться в логистическом центре?
Новости Беларуси. Вновь возвращаемся на белорусско-польскую границу. О том, что прямо сейчас там происходит, расскажет наша съемочная группа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На протяжении всего дня телеканал СТВ следит за развитием событий в режиме онлайн. На связь со студией выходит Сергей Шуманский.
Сергей Шуманский, корреспондент:
Мы все еще в логистическом центре «Бремино», куда продолжают собираться беженцы с границы, хотя уже можно говорить беженцы с улицы, потому что здесь люди находятся в комфортных условиях, здесь переночуют и будут тут находиться до тех пор, пока не решится вопрос, куда они будут передвигаться дальше.
Уже появляются первые цифры о приблизительном количестве собранных здесь людей – это около 870-900 человек. Около 140 из них – это дети, около 90 – женщины, остальные – мужчины. Медики практически закончили осмотр всех людей, серьезных каких-то заболеваний не выявлено. Несколько случаев бронхита, этих людей отправили в больницу. В основном, у всех людей очень сильное переохлаждение. Они все мокрые после польских водометов.
Прямо сейчас мы наблюдаем: сюда привезли постельные принадлежности (теплые одеяла, подушки). Люди готовятся ко сну, могут снять свою одежду, посушить. Некоторые так и делают, вешают на стеллажи, которые освободили от грузов. Если здесь не хватает тепла – на улице есть обогреваемые палатки, куда можно прийти погреться и повесить свою одежду. Заканчивается разгрузка постельных принадлежностей и начнется кормление беженцев горячей едой. Полевую кухню привезли военные. Еды хватит на всех. Также будет горячий чай.
Хочу заметить, что приблизительно около 15 % беженцев остаются там, в лагере в лесу. В том первом лагере, где они жили неделю. Остальные переместились к пункту пропуска «Брузги». Уже не на асфальт, а за забор. Они стягивают туда дрова из основного лагеря, начинают жечь костры, устанавливать свои палатки. Если здесь около 900 человек, наверное, около пункта пропуска будет около 1 000.