Прямой эфир

Готова ли сербская молодёжь смириться с потерей Косово в обмен на членство в ЕС?

01 апреля 2024 14:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

На этой неделе мир вспоминает трагедию в Югославии. В нарушение всех международных прав НАТО показала свое истинное лицо агрессора. Кто поддержал в тяжелый час и кого благодарит сербский народ? Специальный выпуск «САСС уполномочен заявить» из Белграда.

Мы поговорили с сербской молодежью и узнали их мнение: готовы ли они смириться с потерей Косово взамен на членство Сербии в ЕС? Какие чувства у них вызывает трагедия, случившаяся 25 лет назад?

Готова ли сербская молодёжь смириться с потерей Косово в обмен на членство в ЕС?-1

Для нас это абсолютно неприемлемо, даже если нам предложат проститься с Косово ради членства в ЕС. Я бы никогда ЕС не выбрал, мы наоборот должны выстраивать более тесные взаимоотношения с Россией и Беларусью. С теми странами, которые более близки нам, в культурном плане особенно. Географически мы окружены ЕС, мы должны продолжать сотрудничество, но всегда указывать на существующие красные линии. Косово никогда не отдадим.

Готова ли сербская молодёжь смириться с потерей Косово в обмен на членство в ЕС?-4

Мы вообще не хотим видеть Сербию в составе ЕС, потому что потеряем Косово. С экономической точки зрения, это плохо для нас. Молодежь не поддерживает вступление в ЕС.

Готова ли сербская молодёжь смириться с потерей Косово в обмен на членство в ЕС?-7

Это сложный для меня вопрос, я не очень разбираюсь в этом. Мне все равно, будет ли Сербия с Косово или без него. Скорее, 50 на 50 для меня.

Готова ли сербская молодёжь смириться с потерей Косово в обмен на членство в ЕС?-10

Мы никогда на это не согласимся. Есть определенные тенденции, но я не верю, что мы когда-либо станем членами ЕС. Мы не должны соглашаться на их условия, лишиться Косово ради этого, потому что это наша культура, наша земля, наша страна.

Готова ли сербская молодёжь смириться с потерей Косово в обмен на членство в ЕС?-13

Мы никогда не отдадим Косово, это наша земля на протяжении столетий. Мы ее легко им не отдадим.

Читайте также:

Олег Бондаренко: бомбежки Югославии стали прецедентом для многих стран

Почему внутренний конфликт в Косово перерос в агрессию НАТО? Рассказал вице-спикер парламента Сербии

Ненад Попович о визите Лукашенко в Белград в 1999-м: он поднял мораль, силу сербского народа, мы это не забудем

# Международная политика # общество

Другие новости рубрики

Все новости
В Беларуси изменён закон о кредитных историях
01 апреля 2024 14:04

В Беларуси изменён закон о кредитных историях

Андрей Клычков: «Традиционно на Орловщине славились белорусские строители»
01 апреля 2024 14:03

Андрей Клычков: «Традиционно на Орловщине славились белорусские строители»

Лукашенко подписал Закон «Об ответственном обращении с животными»
01 апреля 2024 13:53

Лукашенко подписал Закон «Об ответственном обращении с животными»

В Беларуси посеяно около 40 % площадей ранних культур
01 апреля 2024 13:47

В Беларуси посеяно около 40 % площадей ранних культур

Делегация из Орловской области посетила «Амкодор»
01 апреля 2024 13:39

Делегация из Орловской области посетила «Амкодор»

Очередь из фур на въезд в Литву выросла на 40% – ГПК
01 апреля 2024 13:34

Очередь из фур на въезд в Литву выросла на 40% – ГПК

Нарколабораторию по производству мефедрона ликвидировали в Минской области
01 апреля 2024 12:17

Нарколабораторию по производству мефедрона ликвидировали в Минской области

Потерявшихся детей нашли в Горецком районе
01 апреля 2024 12:06

Потерявшихся детей нашли в Горецком районе

Митинг на единственном в Беларуси офицерском захоронении прошёл в Лиозненском районе
01 апреля 2024 11:17

Митинг на единственном в Беларуси офицерском захоронении прошёл в Лиозненском районе

Отличается ли мужской и женский юмор? Поговорили с Александром Сухаревым и Еленой Мельниковой
01 апреля 2024 11:14

Отличается ли мужской и женский юмор? Поговорили с Александром Сухаревым и Еленой Мельниковой

«Кооперацию придётся расширять». Лукашенко встретился с губернатором Орловской области
01 апреля 2024 10:57

«Кооперацию придётся расширять». Лукашенко встретился с губернатором Орловской области

Рискуя жизнью спас своего командира и дошёл до Берлина. «Незабытые истории»
01 апреля 2024 10:02

Рискуя жизнью спас своего командира и дошёл до Берлина. «Незабытые истории»