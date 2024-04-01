Готова ли сербская молодёжь смириться с потерей Косово в обмен на членство в ЕС?

На этой неделе мир вспоминает трагедию в Югославии. В нарушение всех международных прав НАТО показала свое истинное лицо агрессора. Кто поддержал в тяжелый час и кого благодарит сербский народ? Специальный выпуск «САСС уполномочен заявить» из Белграда. Мы поговорили с сербской молодежью и узнали их мнение: готовы ли они смириться с потерей Косово взамен на членство Сербии в ЕС? Какие чувства у них вызывает трагедия, случившаяся 25 лет назад?

Для нас это абсолютно неприемлемо, даже если нам предложат проститься с Косово ради членства в ЕС. Я бы никогда ЕС не выбрал, мы наоборот должны выстраивать более тесные взаимоотношения с Россией и Беларусью. С теми странами, которые более близки нам, в культурном плане особенно. Географически мы окружены ЕС, мы должны продолжать сотрудничество, но всегда указывать на существующие красные линии. Косово никогда не отдадим.

Мы вообще не хотим видеть Сербию в составе ЕС, потому что потеряем Косово. С экономической точки зрения, это плохо для нас. Молодежь не поддерживает вступление в ЕС.

Это сложный для меня вопрос, я не очень разбираюсь в этом. Мне все равно, будет ли Сербия с Косово или без него. Скорее, 50 на 50 для меня.