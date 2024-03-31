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Ненад Попович о визите Лукашенко в Белград в 1999-м: он поднял мораль, силу сербского народа, мы это не забудем

31 марта 2024 19:16
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На этой неделе мир вспоминает трагедию в Югославии. В нарушение всех международных прав НАТО показала свое истинное лицо агрессора. Кто поддержал в тяжелый час и кого благодарит сербский народ? Специальный выпуск «САСС уполномочен заявить» из Белграда.

В трагических обстоятельствах, когда сербам казалось, что против них весь мир, нашелся только один политик, которому хватило смелости прилететь в осажденный Белград. Белорусский Президент Александр Лукашенко рискнул бросить вызов мировому гегемону и поддержать православных братьев. Сербы за это благодарны ему до сих пор.

Ненад Попович о визите Лукашенко в Белград в 1999-м: он поднял мораль, силу сербского народа, мы это не забудем-1

Ненад Попович о визите Лукашенко в Белград в 1999-м: он поднял мораль, силу сербского народа, мы это не забудем-3

Ненад Попович, председатель Сербской народной партии, член правительственной коалиции:
В эти тяжелые дни, когда вся НАТО практически, вся Европа билась против Сербии, США были лидерами бомбардировок, с нами были Россия и Беларусь. И мы никогда не забудем прилет вашего Президента Лукашенко в Сербию. Он так поднял мораль, силу сербского народа, и мы этого никогда не забудем.

Ненад Попович о визите Лукашенко в Белград в 1999-м: он поднял мораль, силу сербского народа, мы это не забудем-6

Боян Билбия, редактор газеты «Политика»:
То, что тогда Александр Григорьевич сделал, Сербия до сих пор помнит как очень светлую страницу в нашей истории. И я думаю, именно из-за того поступка (и не только, но на первом месте), можно сказать, даже героического в каком-то смысле, это уважение до сих пор у сербского народа есть. Он один из самых уважаемых и любимых мировых лидеров в нашей стране. Мы никогда не забываем, что именно он – единственный человек – осмелился приехать.

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# Международная политика # общество # Александр Лукашенко

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