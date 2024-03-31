Ненад Попович о визите Лукашенко в Белград в 1999-м: он поднял мораль, силу сербского народа, мы это не забудем

На этой неделе мир вспоминает трагедию в Югославии. В нарушение всех международных прав НАТО показала свое истинное лицо агрессора. Кто поддержал в тяжелый час и кого благодарит сербский народ? Специальный выпуск «САСС уполномочен заявить» из Белграда.

В трагических обстоятельствах, когда сербам казалось, что против них весь мир, нашелся только один политик, которому хватило смелости прилететь в осажденный Белград. Белорусский Президент Александр Лукашенко рискнул бросить вызов мировому гегемону и поддержать православных братьев. Сербы за это благодарны ему до сих пор.