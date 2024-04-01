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Лукашенко подписал Закон «Об ответственном обращении с животными»

01 апреля 2024 13:53
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Президент Беларуси подписал Закон «Об ответственном обращении с животными», призванного повысить уровень ответственности граждан перед братьями нашими меньшими, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко подписал Закон «Об ответственном обращении с животными»-1

Документ устанавливает права и обязанности владельцев животных, определяет ряд требований по обращению с животными-компаньонами, служебными, лабораторными животными и теми, которые используются в культурной деятельности и спорте. Прописан механизм временного ограничения права собственности на животное и его изъятия за нарушение владельцем условий обращения с питомцем, повлекшее причинение вреда здоровью людей или нанесение ущерба имуществу.

В законе определены требования по созданию и деятельности пунктов временного содержания, приютов и гостиниц для животных. Запрещено их размещение в жилых домах. Основные положения закона вступают в силу с нового года. Работа над документом шла более полутора лет.

# Человек и животные # общество

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