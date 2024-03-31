Олег Бондаренко: бомбёжки Югославии стали прецедентом для многих стран

Олег Бондаренко, директор Фонда прогрессивной политики, руководитель проекта «Балканист» (Россия):

Бомбежки Югославии стали прецедентом для Пекина, Москвы, но не только на самом деле. Мы говорим про самые большие страны, но таких стран было много. Страны, которые не вовлечены в архитектуру глобального Запада, и для них всех это стало вызовом, потому что все эти страны поставили себя на место Югославии. Европейской, большой Югославии, хоть уже и поделенной после ее развала в 1991 году. Тем не менее поставили себя и поняли: а где гарантия, что не они завтра будут на месте Белграда, не на их столицу завтра будут падать бомбы? Конечно, это стало безусловным толчком для переосмысления отношений с Западом.

История же с Китаем была связана в первую очередь не только с самим фактом бомбежек, а с тем, что в один из дней одна из бомб упала на китайское посольство. До сих пор нет окончательной версии – преднамеренно она упала или не преднамеренно. Я сомневаюсь, что кто-то специально хотел разбомбить китайское посольство. Чтобы что? Скорей всего, это досадная ошибка, тем не менее эта ошибка тоже сыграла свою роль. И Китай уже по-другому начал смотреть на США.