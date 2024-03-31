На этой неделе мир вспоминает трагедию в Югославии. В нарушение всех международных прав НАТО показала свое истинное лицо агрессора. Кто поддержал в тяжелый час и кого благодарит сербский народ? Специальный выпуск «САСС уполномочен заявить» из Белграда.

Йован Янич, вице-спикер парламента Сербии:

Этот конфликт выдуман, это ложь. Западные спецслужбы и западные СМИ публиковали ложь, что права албанцев под угрозой в Косово и Метохии. Это неправда. Но эта ложь стала прологом к тому, что впоследствии произошло насилие. Это был путь, посредством которого через ложь и выдуманные конфликты НАТО сумела вмешаться, чтобы отделить эту часть Сербии от центральной части страны. Причин для конфликта не было, а если и было, сербское государственное руководство делало все. Их спрашивали, с ними вели обсуждения: чего вам не хватает, что вам еще необходимо? Ответа у них не было, потому что у них было все, что необходимо.

Таким образом, все целенаправленно велось к тому, чтобы отделить эту часть территории от Сербии и отдать албанцам. Чтобы на этой части земного шара, в этой части Балкан НАТО разместила свою базу – одну или несколько, чтобы использовать как свой полигон для дальнейшего продвижения, расширения и занятия этой части Балкан, этой части Европы в направлении Евразии.

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