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В Беларуси изменён закон о кредитных историях

01 апреля 2024 14:04
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В Беларуси изменен закон о кредитных историях. Его подписал Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси изменён закон о кредитных историях-1

Документ направлен на повышение уровня защищенности субъектов кредитной истории от мошеннических действий и на предотвращение недобросовестного использования кредитных отчетов их пользователями. Одна из ключевых новаций законопроекта – возможность установления физлицом запрета на предоставление пользователям его кредитного отчета.

# Кредиты Беларуси # общество

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