В Беларуси изменён закон о кредитных историях

В Беларуси изменен закон о кредитных историях. Его подписал Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документ направлен на повышение уровня защищенности субъектов кредитной истории от мошеннических действий и на предотвращение недобросовестного использования кредитных отчетов их пользователями. Одна из ключевых новаций законопроекта – возможность установления физлицом запрета на предоставление пользователям его кредитного отчета.