Готов содействовать, но нужен результат! Лукашенко о зарплатах учёным

Государство готово максимально содействовать росту оплаты труда ученых, но взамен нужен конкретный результат. Вопросы работы Академии наук Беларуси, повышения статуса ученых и финансовой составляющей отрасли сегодня, 13 ноября, обсуждались во Дворце Независимости. Александр Лукашенко принял с докладом председателя Президиума НАН Беларуси, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Караник занимает эту должность уже полгода, этого времени вполне достаточно для погружения в дела Академии, работа которой Президентом не раз подвергалась критике. Главное требование главы государства – ученые должны не только иметь звания и степени, но и показывать реальные достижения. Все разработки должны приносить ощутимый экономический эффект и находить применение в производственной сфере, что особенно важно сейчас – в условиях акцента на импортозамещение. В качестве примера Александр Лукашенко привел беспилотники, а также электромобиль, который белорусские ученые обещают представить уже несколько лет, но результаты пока отсутствуют. Что касается имеющихся подвижек в работе НАН, то Владимир Караник отметил возросший уровень взаимодействия Академии с конкретными предприятиями, к примеру, с БНБК и другими из сферы АПК.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы поднимаете вопрос об усилении статуса ученого в обществе, ну и что, возможно, повлечет за собой приток молодых кадров в науку в целом, не только в Академию наук. Не первый раз этот вопрос поднимается. Мою позицию вы знаете, она, наверное, и у вас такая, особенно после работы в реальном секторе экономики. Я знаю, что такое труд ученого. Готов содействовать тому, чтобы платили по максимуму, но нужен результат. Просто статус поднять, в два раза увеличив заработную плату, вряд ли мы что-то получим. Будут достижения, будет результат – любые деньги. Вот приходи и скажи, как вот я часто говорю по беспилотникам. К примеру, беспилотник, пожалуйста, неуязвимая вещь. Летает – никакие РЭП, никакое оружие его не достает относительно. Получи деньги за изобретение, за образец, который ты положил на стол. Электромобиль! Сколько было обещаний, где этот электромобиль? Мы помогали, и Академия тратила немалые деньги. Автомобиля нет. Ну, так какой статус? Опять вопрос поднимается об усилении ответственности заказчиков за научное исследование. Ну, опять вопросы инновации, о том, что предприятия, компании и так далее мало заказывают, мало контачат с учеными и так далее. Есть такая тема. Она будет всегда. Раньше эта тема звучала так – мы изобрели, а промышленность, или сельское хозяйство, или транспорт, или еще там что-то, культура, брать не хотят. Посмотрите, великое чудо изобрели, брать не хотят. Не буду тут говорить о конкретике, но ведь последнее слово за вами, за руководителем Академии наук. Он должен изучить, что там институт ваш предлагает конкретному предприятию, и принять решение. Но и ответственность за ним. Если вы навяжете решение, которое нежизнеспособно, мы же сразу увидим это. Увидим в деле. Вы понесете за это ответственность.

Владимир Караник, председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси:

Сейчас могу сказать, что Академия наук поворачивается лицом к реальному сектору экономики. Все отмечают, что уровень взаимодействия с конкретными предприятиями резко возрос. Это касается и БНБК, и предприятия молокопереработки, и агропромышленный сектор. И отрадно то, что к нам уже начинает обращаться. К нам приходят директора. Александр Лукашенко:

Главное, чтобы вы могли отреагировать на эти обращения.