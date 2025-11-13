Пострадавшую в Таиланде белоруску обеспечили донорской кровью редкой группы

Белорусские дипломаты продолжают внимательно следить за ситуацией с нашей соотечественницей, пострадавшей в ДТП в Таиланде. Оперативно решен вопрос обеспечения пациентки донорской кровью редкой группы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Женщина находится в стабильном состоянии. Ей оказывают всю необходимую медпомощь. Напомним, автобус с туристами попал в аварию по пути на водопад Сай Йок. Пострадали пятеро белорусов и шестеро россиян. Наша соотечественница получила серьезные повреждения внутренних органов и была экстренно госпитализирована. Остальные участники аварии отделались небольшими травмами и ушибами. Белорусские дипломаты держат ситуацию на контроле.