Что нового появилось в музее Минского метро и как поживает Метрович? Рассказал Андрей Дроб

Чем живет столичная подземка сегодня и какие преобразования ждут ее в будущем, рассказал гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь. В студии – официальный представитель Минского метрополитена Андрей Дроб. Илья Нечаев, ведущий:

В этом году музей Минского метрополитена отмечает свое десятилетие. Расскажите, как за эти 10 лет изменился музей? Появились ли новые экспонаты?

Андрей Дроб, официальный представитель Минского метрополитена:

11 сентября 2015 года музей был создан по решению Мингорисполкома. И он назывался музей долгие годы, но сейчас он называется выставочная экспозиция истории Минского метро. Первые экспонаты были вообще уникальны. На станции метро Могилевская монтировалась кабина реального поезда, кабина машиниста, причем она приехала к нам из Москвы. Как ее там подрезали, как ее дважды монтировали ночью. Это было очень все сложно, но это сделали. И теперь в этой кабине ребятня просто обожает находиться, щелкать тумблерами, дергать рычагами, фотографироваться.

Андрей Дроб:

Там же мы видим контактный рельс. Это самое полезное – толкает поезда, проходит электричество, и через него проходит напряжение 825 вольт. Чтобы дети понимали, что такое контактный рельс, где он находится и насколько осторожным надо быть, если вдруг нечаянно попал на пути. Музей постоянно пополняется экспонатами, а неизменные экспонаты, которыми он стабильно пополняется, – это ключи от новых станций.