Наталья Кочанова провела ряд двусторонних встреч в Душанбе

Вопросы укрепления межгосударственного сотрудничества и обеспечение региональной безопасности. Эти темы станут ключевыми в повестке осенней сессии Межпарламентской Ассамблеи СНГ. Мероприятия проходят в Душанбе. Участие в работе площадки принимает белорусская делегация во главе с председателем Совета Республики Натальей Кочановой, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С двусторонних встреч началась программа рабочего визита. Инициативы парламентариев, которые позволят снять законодательные барьеры для взаимовыгодного сотрудничества Беларуси и Таджикистана, Наталья Кочанова обсудила с главой верхней палаты парламента Таджикистана Рустамом Эмомали. Об укреплении двусторонних отношений и проведении очередного Белорусско-узбекского женского форума шла речь во время встречи спикера Совета Республики и главы Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилы Нарбаевой.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Замечательные мероприятия, которые позволяют нам не только думать о сегодняшнем дне, об экономике сегодняшнего дня, а работать на перспективу. Мы с Россией когда-то предложили такой проект «Поезд памяти», а в этом году он уже расширил свои рамки. Ребята из стран Содружества Независимых Государств тоже принимали участие в этом замечательном проекте. И мы видим, насколько дети дружны.

Сегодня, 13 ноября, состоится заседание совета Межпарламентской Ассамблеи государств Содружества, где будут обсуждены планы работы Ассамблеи на 2026-й. Парламентарии также подведут итоги председательства Таджикистана в СНГ, обсудят ряд модельных законов и перспективный план законотворчества на ближайшие три года. Завтра в Душанбе состоится центральное мероприятие Межпарламентской Ассамблеи – пленарное заседание.